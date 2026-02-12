Rekryterare i Sandviken
2026-02-12
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att skapa och publicera attraktiva annonser och driver samtliga delar i rekryteringsprocessen. Arbetet innebär nära samarbete med chefer och övrig verksamhet för att säkerställa kvalitet och goda kandidatupplevelser. Du gör självständiga bedömningar, bidrar med vägledning i urvalsarbetet och följer processen hela vägen fram till beslut. Arbetet är baserat hos kunden i Sandviken, men resor i arbetet förekommer. Uppdraget är på heltid med uppstart 1/3.Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet från rekryteringsbranschen och som på ett självständigt sätt kan planera, genomföra och leda rekryteringsprocessen. Du är van att skapa egna annonser och känner dig trygg i att använda AI-baserade verktyg för att effektivisera och förbättra rekryteringsarbetet. Du har gärna tidigare erfarenheter från employer branding och vet hur man skapar en attraktiv kandidatupplevelse. Som person är du kommunikativ, samarbetsorienterad och trivs i en miljö där du får vara stöd i verksamheten. Du känner trygghet i att sälla krav, följa upp och be om hjälp vid behov, samtidigt som du är strukturerad och har god förmåga att arbeta med kunden i fokus. baserade verktyg för att effektivisera och förbättra rekryteringsarbetet. Du blir anställd av Clockwork och arbetar på uppdrag hos vår kund.Så ansöker du
Känns det här som nästa steg i karriären för dig? Vad kul! Då vill vi gärna att du skickar in din ansökan på vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2026-02-17. Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Tilda Jonsson på eller tilda.jonsson@clwork.se
. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
