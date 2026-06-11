Rekryterare (deltid)
Bilsmidigt AB / Personaltjänstemannajobb / Upplands Väsby Visa alla personaltjänstemannajobb i Upplands Väsby
2026-06-11
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilsmidigt AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker en resultatdriven rekryterare som vill vara med och bygga teamet bakom en av Sveriges mest snabbväxande digitala bilaffärer.
Hos oss handlar rekrytering inte om att lägga upp annonser och vänta, det handlar om att aktivt hitta, kontakta och säkra rätt personer snabbt. Du kommer att jobba i ett team med en till senior kollega.
Vi växer och har ett konstant behov av att hitta starka kandidater inom bland annat:
Bilförsäljning
Mekaniker och felsökningstekniker
Logistik / operativa roller
Vad du kommer göra
Aktivt söka upp kandidater (LinkedIn, nätverk m.m.)
Hantera inkommande ansökningar
Kontakta kandidater via telefon, mail och meddelanden
Göra första screening och urval
Boka intervjuer med kandidater
Arbeta tätt med oss i teamet för att förstå exakt vilken profil vi söker
Bygga en kontinuerlig pipeline av kandidater (inte bara "fylla en roll")
Vi letar efter dig som
Är snabb, driven och får saker att hända
Har hög social förmåga och gillar att prata med människor
Är orädd för att kontakta kandidater direkt
Gillar att arbeta mot tydliga resultat (inte bara process)
Har någon erfarenhet av rekrytering, försäljning eller liknande (meriterande, ej krav)
Det viktigaste är inte din titel, det viktigaste är att du kan hitta rätt personer snabbt.
Upplägg & ersättning
Tjänsten är en timanställning med flexibel omfattning, där arbetstid anpassas efter behov och resultat.
Ersättningen består av:
Timlön enligt överenskommelse
Bonus per genomförd rekrytering som kvarstår i rollen efter 6 månaderPubliceringsdatum2026-06-11Om företaget
Vi driver en digital bilfirma där kunder kan köpa bilen helt online med hemleverans i hela Sverige.
Vi har högt tempo, höga ambitioner och bygger ett bolag där rätt personer gör enorm skillnad.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Bilsmidigt AB
(org.nr 559231-1053)
David adrians väg (visa karta
)
194 91 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9959858