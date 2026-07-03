Rekryterare
Jobbusters Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-03
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Din nya roll
Vi söker nu en rekryterare till en statlig verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag. Här får du möjlighet att arbeta i en kunskapsintensiv organisation och rekrytera några av landets mest kvalificerade specialister.
I rollen ansvarar du för hela rekryteringsprocessen – från behovsanalys och kravprofil till annonsering, urval, intervjuer, referenstagning och tillsättning. Du arbetar självständigt och nära verksamhetens chefer för att säkerställa professionella och kvalitativa rekryteringar.
Du kommer att rekrytera till en bred variation av tjänster, bland annat inom: Hälso- och sjukvård, juridik, socialt arbete, statistik och analys, IT, ekonomi, HR och administrativa stödfunktioner.
Organisationen präglas av hög akademisk kompetens där många av tjänsterna kräver specialistkunskap och gedigen erfarenhet.
Företagspresentation
Vår kund är en kunskapsmyndighet inom vård och omsorg som arbetar för att alla människor i Sverige ska få tillgång till god och jämlik vård. Här får medarbetare använda sin expertis, samarbeta med kollegor och bidra till att utveckla hälso- och sjukvården samt socialtjänsten – ett arbete med verklig samhällspåverkan.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Hybrid Start: Augusti 2026 Slut: 2027-02-19, med möjlighet till förlängning Sista dag att ansöka är 2026-07-06 I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Flera års erfarenhet av att självständigt driva rekryteringsprocesser från ax till limpa.
Minst 2 års erfarenhet av rekrytering inom statlig verksamhet.
Gedigen praktisk erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering och är van att arbeta enligt metodiken i hela rekryteringsprocessen.
Är trygg i dialogen med chefer och kandidater samt arbetar strukturerat, konsultativt och kvalitetsmedvetet.
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum – vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8018249-2085669". Arbetsgivare JobBusters Aktiebolag
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
Vasagatan 28 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9992195