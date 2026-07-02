Rekryterare
Cubsec AB / Personaltjänstemannajobb / Solna Visa alla personaltjänstemannajobb i Solna
2026-07-02
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Vill du arbeta i en samhällsviktig bransch där rätt kompetens på rätt plats bidrar till ökad trygghet i samhället? Bevakningsbranschen är en dynamisk och växande bransch som ställer höga krav på kvalitet, pålitlighet och professionellt bemötande. Hos Cubsec är vi stolta över att bidra till trygghet för företag, organisationer och privatpersoner – och nu söker vi dig som vill vara en viktig del av vårt HR- och rekryteringsteam.
Om rollen
I rollen som Rekryterare får du ett varierat och ansvarsfullt uppdrag. Du ansvarar för att driva rekryteringsprocesser från start till mål, med fokus på att attrahera, intervjua och identifiera rätt kompetens för verksamhetens behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar bland annat annonsering, urval av kandidater, genomförande av intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroller. Du ansvarar även för att upprätta anställningsavtal samt annan administration kopplad till rekryteringsprocessen och medarbetarens olika faser i anställningen. Rollen innebär många kontaktytor och ställer krav på struktur, noggrannhet och ett professionellt bemötande.
För anställning inom ett auktoriserat bevakningsföretag krävs att du godkänns av Länsstyrelsen enligt gällande lagstiftning för bevakningsföretag.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroller och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen för att säkerställa att de krav som ställs för tjänsten uppfylls. Prövningen omfattar bland annat en bedömning av laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet och eventuella sårbarheter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi arbetar huvudsakligen på plats från kontoret. Arbetstider är vardagar under kontorstid.
Lönespann 30 000–35 000 kr/månad beroende på erfarenhet och kompetens.
Vad vi söker
Vi ser gärna att du har erfarenhet av rekrytering och känner dig trygg i att självständigt genomföra intervjuer samt hantera tillhörande administrativa arbetsuppgifter. Det är meriterande om du har erfarenhet från bevakningsbranschen.
Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du har god människokännedom, är kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor. Du arbetar självständigt, tar initiativ och har förmågan att skapa förtroende hos både kandidater och medarbetare. Eftersom vi verkar i en servicebransch är det viktigt att du är serviceinriktad och har en professionell kommunikation.
Om Cubsec
Vi erbjuder en varierad och utvecklande roll i ett stabilt och växande företag inom bevakningsbranschen, där du får möjlighet att bidra till att attrahera, rekrytera och utveckla framtidens medarbetare.
Urval sker löpande, så vänta inte – skicka in din ansökan redan idag! Publiceringsdatum2026-07-02Kontaktperson för detta jobb
Joakim Wirström
Bevakningschef
mailto:markus.landen@cubsec.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cubsec AB
(org.nr 556639-4937)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Cubsec Jobbnummer
9990293