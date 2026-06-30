Rekryterare
Quest Consulting Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-30
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Uppdragsbeskrivning
Vi söker rekryterare till ett uppdrag inom offentlig sektor.
Uppdraget omfattar rekrytering från ax till limpa, med ansvar för hela rekryteringsprocessen från start till avslut.
Rekryteringarna avser en bred variation av roller, exempelvis läkare, tandläkare, socionomer, jurister, hälsoekonomer, statistiker, IT-personal samt stödfunktioner inom ekonomi, registratur och HR.
Organisationen har medarbetare med hög akademisk nivå, där flera roller kräver specialistkompetens och lång erfarenhet.
Obligatoriska krav
Du har flera års erfarenhet av att genomföra rekryteringar, från början till slut.
Du är senior och har minst 2 års erfarenhet från rekrytering inom statlig verksamhet.
Du har flerårig erfarenhet samt vana av kompetensbaserad rekrytering, KBR. Inte bara kännedom om KBR.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Stockholm (visa karta
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165 72 STOCKHOLM Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9985922