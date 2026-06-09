Rekryterare
Quest Consulting Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-06-09
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Uppdragsbeskrivning och huvudsakliga ansvarsområden
Som rekryterare spelar du en nyckelroll i att skapa en smidig, stödjande och välorganiserad rekryteringsupplevelse för både kandidater och rekryterande chefer. Rollen säkerställer att varje steg i rekryteringsprocessen – från publicering av annonser till hantering av korrekt kandidatdata – genomförs effektivt och bidrar till ett positivt och professionellt arbetsgivarvarumärke. Som en central del av Talent Acquisition-funktionen ansvarar rekryteraren för att processerna är strukturerade, kommunikationen tydlig och kandidaterna engagerade, vilket direkt bidrar till att bygga starka och mångsidiga team i organisationen.
Ansvarsområden
Ansvara för hela rekryteringsprocessen för juniora och mellannivåroller inom flera olika verksamhetsområden, med fokus på hög kvalitet i rekryteringarna.
Koordinera hela intervjuprocessen, inklusive bokning av intervjuer, förberedelser inför intervjuer samt kommunikation med kandidater och rekryterande chefer.
Säkerställa att kandidatregister och rekryteringsdata i rekryteringssystemet (ATS) hålls uppdaterade med hög kvalitet och noggrannhet.
Vara huvudsaklig kontaktperson för kandidater och säkerställa snabb, professionell och välkomnande kommunikation genom hela rekryteringsprocessen.
Främja en inkluderande och respektfull kandidatupplevelse som speglar organisationens värderingar.
Hantera rekryteringsrelaterade inkorgar, förfrågningar och administrativa uppgifter på ett strukturerat och serviceinriktat sätt.
Ge stöd och vägledning till rekryterande chefer kring intervjulogistik, tidsplaner och rekryteringsprocessens olika steg.
Identifiera möjligheter att effektivisera rekryteringsarbetet genom förbättrade arbetsflöden och verktyg.
Stödja aktiviteter inom employer branding, medarbetarengagemang och onboarding vid behov.Publiceringsdatum2026-06-09Kompetenser
Kandidatexamen inom personalvetenskap (HR), företagsekonomi eller annat relevant område.
Minst tre års erfarenhet av rekrytering, HR-administration eller en liknande koordinerande/supporterande roll.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Erfarenhet av att arbeta i rekryteringssystem (ATS).
God organisatorisk förmåga med kapacitet att hantera flera parallella arbetsuppgifter och förändrade prioriteringar i en snabb och dynamisk miljö.
Hög noggrannhet och ett starkt fokus på kvalitet och detaljer.
Erfarenhet av rekrytering inom både tekniska och icke-tekniska roller.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Göteborg (visa karta
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159 82 GÖTEBORG Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9954607