2025-08-25
Vi letar efter en relationsbyggare och nätverkare som älskar människor, har ett brett kontaktnät inom restaurangbranschen - och som dessutom har koll på en datorn och verkligheten på golvet eller i köket.
Du kanske redan är rekryterare, koordinator eller den där personen som "alla ringer först" när de behöver någon i servicevärlden.
Vi söker dig som:
Har stort nätverk inom restaurang personal.
Är snabb i telefonen men också strukturerad framför datorn.
Kan pussla ihop scheman och matcha rätt personer med rätt plats.
Gillar människor på riktigt och brinner för att få andra att lyckas.
Erfarenhet från kök eller matsal.
Du får jobba med oss som alla förstår restaurangbranschen.
Vara spindeln i nätet i ett restaurangnätverk som aldrig sover.
Nån dag i veckan byta datorn mot förkläde ute på fältet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: pierre@kockin.se
