Rekryterare

2025-08-10
Rekryterings- och kundanskaffningsspecialist (provisionsbaserad)
Plats: Distans (sökande med bas i Sverige är meriterade)
Företag: Kloageton AB - Rekrytering och Bemanning | Uppsala
Var med och bygg upp vår nya rekryteringsverksamhet!
Har du erfarenhet av rekrytering eller B2B-försäljning och en passion för att skapa värde för både företag och kandidater?
Kloageton AB är ett etablerat företag med bas i Uppsala som nu expanderar inom rekrytering och bemanning. Vi söker en självgående och resultatinriktad specialist som vill arbeta provisionsbaserat och spela en nyckelroll i att bygga vår nya affärsverksamhet från grunden.
Arbetsuppgifter
Identifiera och kontakta potentiella företagskunder i Sverige
Förhandla och säkra rekryteringsavtal
Söka upp, granska och matcha kandidater till lediga tjänster
Bygga och underhålla ett starkt nätverk av kunder och kandidater
Vi erbjuder
Enbart provisionsbaserad ersättning (ingen fast lön)
30 % av rekryteringsintäkten per lyckad placering
Bonusar vid nya kundavtal
Full flexibilitet - arbeta när och var du vill
Möjlighet till långsiktigt samarbete eller fast anställning för rätt person
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet av rekrytering/bemanning och/eller B2B-försäljning
God kunskap om den svenska arbetsmarknaden
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
F-skattsedel eller möjlighet att fakturera via egenanställningsföretag (t.ex. Frilans Finans) - ej krav men meriterande
Ansökan
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till sales@kloageton-ab.com
Berätta om din erfarenhet och varför du söker tjänsten.
Endast ansökningar via e-post - vi tar inte emot samtal angående denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
E-post: sales@kloageton-ab.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekryteringsspecialist 2025".
(org.nr 559036-3924)
Bangårdsgatan 13 (visa karta
)
753 20 UPPSALA
