Rekryterare

Kloageton AB / Administratörsjobb / Uppsala
2025-08-10


Rekryterings- och kundanskaffningsspecialist (provisionsbaserad)
Plats: Distans (sökande med bas i Sverige är meriterade)
Företag: Kloageton AB - Rekrytering och Bemanning | Uppsala
Var med och bygg upp vår nya rekryteringsverksamhet!
Har du erfarenhet av rekrytering eller B2B-försäljning och en passion för att skapa värde för både företag och kandidater?
Kloageton AB är ett etablerat företag med bas i Uppsala som nu expanderar inom rekrytering och bemanning. Vi söker en självgående och resultatinriktad specialist som vill arbeta provisionsbaserat och spela en nyckelroll i att bygga vår nya affärsverksamhet från grunden.
Arbetsuppgifter
Identifiera och kontakta potentiella företagskunder i Sverige

Förhandla och säkra rekryteringsavtal

Söka upp, granska och matcha kandidater till lediga tjänster

Bygga och underhålla ett starkt nätverk av kunder och kandidater

Vi erbjuder
Enbart provisionsbaserad ersättning (ingen fast lön)

30 % av rekryteringsintäkten per lyckad placering

Bonusar vid nya kundavtal

Full flexibilitet - arbeta när och var du vill

Möjlighet till långsiktigt samarbete eller fast anställning för rätt person

Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet av rekrytering/bemanning och/eller B2B-försäljning

God kunskap om den svenska arbetsmarknaden

Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska

F-skattsedel eller möjlighet att fakturera via egenanställningsföretag (t.ex. Frilans Finans) - ej krav men meriterande

Ansökan
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till sales@kloageton-ab.com
Berätta om din erfarenhet och varför du söker tjänsten.
Endast ansökningar via e-post - vi tar inte emot samtal angående denna annons.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
E-post: sales@kloageton-ab.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekryteringsspecialist 2025".

Arbetsgivare
Kloageton AB (org.nr 559036-3924)
Bangårdsgatan 13 (visa karta)
753 20  UPPSALA

Jobbnummer
9451570

