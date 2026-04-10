Rekryterande Konsultchef till StudentConsulting
Är du en affärsdriven och relationsskapande person som drivs av att nå resultat? Trivs du i en roll där du får kombinera rekrytering, kundkontakt och personalansvar? Då kan detta vara nästa steg för dig!Publiceringsdatum2026-04-10Om företaget
StudentConsulting är ett av Skandinaviens ledande bolag inom bemanning, rekrytering och jobbmatchning. Vi finns representerade på över 200 uppdragsorter i Sverige, Norge och Danmark. Företaget präglas av en entreprenöriell kultur med snabba beslutsvägar och stort engagemang.
Hos oss är ingen dag den andra lik - vi arbetar i ett högt tempo där vi tillsammans driver affären framåt och utvecklas både som individer och team.
Om rollen
Till vårt team i Östergötland söker vi nu en Rekryterande Konsultchef med helhetsansvar för både kunder, rekryteringsprocesser och konsulter.
Du kommer att arbeta nära våra kunder och vara ansvarig för hela processen - från första kontakt och behovsanalys till tillsatt kandidat och uppföljning. Samtidigt har du personalansvar för våra konsulter och säkerställer att både kund och medarbetare är nöjda.
Detta är en bred och dynamisk roll där du får kombinera affär, rekrytering och ledarskap i vardagen.Arbetsuppgifter
Ansvara för och utveckla kundrelationer, både befintliga och nya
Driva hela rekryteringsprocessen (annonsering, urval, intervjuer, tester, referenser)
Arbeta aktivt med kandidatattraktion och search
Ha löpande dialog med konsulter kring prestation, trivsel och utveckling
Planera, schemalägga och boka ut konsulter
Hantera administrativa uppgifter kopplade till kandidater, konsulter och kunder
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Har relevant akademisk utbildning inom HR, ekonomi eller liknande - alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Har erfarenhet av rekrytering, personalansvar, försäljning eller liknande roller
Är resultatorienterad, självgående och trivs i ett högt tempo
Har lätt för att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer
Är strukturerad och har god förmåga att prioritera i en varierad vardag
Kommunicerar obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska
Men viktigast av allt - vi söker dig som person.
Vi tror att rätt inställning, driv och vilja att utvecklas väger minst lika tungt som tidigare erfarenheter. Du är nyfiken, engagerad och motiveras av att skapa resultat - både för dina kunder, dina konsulter och dig själv.
Du trivs i en roll där du får ta ansvar, fatta beslut och vara med och påverka, samtidigt som du är prestigelös och hugger i där det behövs. Du har en naturlig känsla för service och relationer, och du drivs av att göra ett bra jobb - inte för att du måste, utan för att du vill.
Hos oss får du möjlighet att växa, och vi letar efter dig som har ambitionen att utvecklas tillsammans med oss över tid.Övrig information
Tjänsten är på heltid, kontorstider måndag-fredag
Placering: Norrköping
B-körkort är ett kravSå ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig affärschef, Tobias Hermansson.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Olai Kyrkogata 38 (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson tobias.hermansson@studentconsulting.com
