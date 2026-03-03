Rekryterande konsultchef till Bravura
Är du driven, nyfiken och redo att ta nästa steg i karriären? Som rekryterare på Bravura får du ta stort ansvar från start, växa i en roll där du bygger relationer och gör skillnad - på riktigt. Här får du möjlighet att utmana dig själv, ta egna beslut och våga testa nya vägar. Vi tror på flit, mod och lyhördhet - och på dig som vill mer. Välkommen att söka jobbet som rekryterande konsultchef hos Bravura!
Om rollen
Som rekryterare hos oss ansvarar du för att leda rekryteringsprocesser från start till mål - från kravprofilsmöte och annons, till urval, search, intervjuer och referenstagning. Du arbetar nära både kandidater och kunder och blir en viktig partner i att hitta rätt kompetens för deras behov.
Hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom något av våra fyra affärsområden och bli expert inom just ditt område. Du samarbetar tätt med våra säljare, deltar i kundmöten och agerar rådgivare i rekryteringsfrågor. Du blir en del av ett engagerat team av rekryterare, konsultchefer och assistenter. Här får du ett stort eget ansvar från första dagen.
När vi anställer konsulter får du dessutom följa deras resa vidare i rollen som konsultchef. Du blir deras närmaste kontakt på Bravura och får en gedigen introduktion inom områden som arbetsrätt, ledarskap och coachning för att lyckas i rollen.
Vem vi söker
Vi tror att du är en social och initiativtagande person som gillar att bygga relationer. Du är strukturerad, målinriktad och trivs i en roll där du får växa och ta ansvar. Du har ett stort engagemang, drivs av utveckling och gillar att se resultat av ditt arbete. Har du dessutom en bakgrund inom idrott ser vi det som ett extra plus - det brukar ge goda förutsättningar för att lyckas och trivas hos oss.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen, gärna inom personal, psykologi eller arbetsliv
Minst ett års erfarenhet av rekrytering
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift
För oss är rätt inställning viktigast. Med engagemang och vilja kan du komma långt hos oss!
Om Bravura
Vi jobbar med bemanning och rekrytering, men framför allt jobbar vi med människor. Vårt uppdrag är att matcha rätt personer med rätt företag - och hjälpa dem att utvecklas.
Genom att fokusera på våra medarbetare vet vi att vi skapar värde för både kunder och kandidater. Som anställd får du ta del av bland annat träning på arbetstid, hälsocoaching, inspirationsföreläsningar, resor och mycket mer.
Våra värdeord
Flit - Vi har driv, ambition och gör alltid det lilla extra.
Lyhördhet - Vi är nyfikna, engagerade och ser oss som en del av laget.
Mod - Vi vågar tänka nytt, gå egna vägar och lära av våra misstag.
Så här går rekryteringen till
Vi arbetar kompetensbaserat för att säkerställa en rättvis och fördomsfri process. Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte för länge med din ansökan!
Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
1. Urval - Vi granskar din ansökan och matchar mot krav och potential.
2. Intervjuer - Först en telefonavstämning, sedan intervjuer med oss och din framtida chef.
3. Återkoppling - Vi håller dig uppdaterad hela vägen, oavsett utgång.Publiceringsdatum2026-03-03Övrig information
Start: Enligt överenskommelse, fast samt provision
Plats: Sundsvall
Lön: Fast + provision
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vill du se mer av vardagen på Bravura? Följ @joinbravura på Instagram! Så ansöker du
