Rekondtekniker till Hjälpmedelscentrum, Halmstad
2025-08-27
Har du intresse för teknik och mekanik? Nu söker vi rekondtekniker med placering i våra lokaler i Kistinge industriområde i Halmstad.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Som rekondtekniker hos oss arbetar du med till exempel rullstolar, rollatorer m.m. där du går igenom de hjälpmedel som kommer i retur och återställer samt kvalitetssäkrar dess funktion för att kunna hyra ut på nytt.
Som medarbetare på rekondenheten påverkar du stora delar av det logistiska flödet och kan bli involverad i upphandlingsfrågor kring sortimentet.
Som rekondtekniker hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
- rekonditionering av hjälpmedel
- reparationer
- andra uppgifter som förekommer i verksamheten då vi hjälps åt mellan olika enheterOm företaget
Hjälpmedelscentrum (HMC), Region Halland består av cirka 100 medarbetare och är regionens och kommunernas service- och specialistenhet för funktionshindrades hjälpmedel. Vi är en intäktsfinansierad verksamhet som arbetar länsövergripande med såväl utbildning/information, konsultation, inköp, lagerhållning samt teknisk service av dessa hjälpmedel. HMC hyr ut eller säljer dessa produkter.Kvalifikationer
Du behöver ha intresse för teknik och mekanik. Du är troligen inte en person som lämnar in cykeln på verkstad när den behöver åtgärdas utan en som hellre fixar det själv!Kvalifikationer
- Vi söker dig som har lägst gymnasiekompetens
- Du har god datorvana
- B-körkort
- Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Meriterande
- Erfarenhet av mekaniskt/tekniskt arbete som arbetsgivaren anser lämplig
För att lyckas i tjänsten behöver du ha en god kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga samt ett driv att ta initiativ. Du är en strukturerad och noggrann person med vana att prioritera arbetet utifrån verksamhetens behov och krav. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och god laganda. Du gillar att arbeta såväl självständigt som i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen att söka!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/775". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Teknisk service HMC Kontakt
Abaz Himaj, Avdelningschef 0702-462756 Jobbnummer
9479096