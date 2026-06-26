Reklamdistributör i Grycksbo

Malmixx Projekt AB / Budjobb / Falun
2026-06-26


Visa alla budjobb i Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Hofors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Malmixx Projekt AB i Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Hofors eller i hela Sverige

Vi söker dig som är intresserad av att jobba extra under helgen med att dela ut reklam. Du delar ut ett eller flera distrikt någon gång mellan fredag 18.00 till söndag 15.00. Du väljer alltså själv under helgen när du vill jobba.
Du behöver vara självgående, flexibel, plikttrogen och vara villig att arbeta i alla typer av väder.
Perfekt att kombinera med studier eller annan sysselsättning.
We are looking for someone who is interested in working extra during the weekend. You will distribute one or more districts sometime between Friday 6:00 PM and Sunday 3:00 PM. So you choose when it suits you to work during the weekend.
You need to be independent, flexible, conscientious and willing to work in all types of weather.
Perfect to combine with studies or other employment.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: falun@sdr.se

Arbetsgivare
Malmixx Projekt AB (org.nr 556469-8248), http://utdelare.nu

Arbetsplats
Grycksbo

Jobbnummer
9981119

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