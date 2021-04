Reklamationshandläggare till DigitalTolk - Cleverex Sverige AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Cleverex Sverige AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-09På Cleverex Bemanning arbetar vi med att rekrytera och hyra ut rätt medarbetare till rätt kund. Vårt största fokus ligger på våra kunder, konsulter och kandidater och vårt mål är att du som kandidat ska känna att du hamnat helt rätt!2021-04-09DigitalTolk grundades 2015 med visionen om att hjälpa människor - vilket de gör varje dag. Idén om DigitalTolk föddes när grundaren Virpal Singh ideellt stod och tog emot flyktingar på perrongen och insåg att de flesta problemen löste sig bra, förutom språkbarriärerna. Med sin bakgrund som IT specialist valde han att starta DigitalTolk som idag är en ledande digital aktör inom tolkförmedling. Bolaget växer stadigt och behöver därmed att rekrytera in nya kollegor som ska bidra med att ta detta till nästa nivå. Till dem söker vi nu två reklamationshandläggare som kommer utgå från kontoret i Söder Mälarstrand. Inledningsvis kommer man att komma in som konsult och arbeta via oss på Cleverex i 3 månader, och fungerar samarbetet bra är tanken att du därefter ska bli en del av DigitalTolk. Då arbetet kräver att man är på plats är detta inte en tjänst där man kommer utgå remote utan man förväntas arbeta på plats.Du kan förvänta dig:Schyssta villkor och kollektivavtal som konsultEn varm och öppen arbetsplats med en mycket familjär känslaEn plats där ditt engagemang och dina förbättringsförslag tas tillvara på riktigtStora utvecklingsmöjligheter inom företagetKontor i centrala Stockholm med utsikt över vattenI rollen som reklamationshandläggare kommer du vara en viktig kugge i hjulet att förbättra de avvikelser som faktiskt inkommer och därmed ha en stor påverkan på arbetet framåt på hela DigitalTolk. Rollen innebär att du kommer ta emot inkommande avvikelser som du kommer att utreda, följa upp och återkoppla på till både kund och internt på DigitalTolk. Du kommer säkerställa en hög kundnöjdhet och att processen för avvikelser hanteras på ett korrekt sätt. Där du ser förbättringspotential kommer du tillsammans med teamet att försöka utveckla och förbättra. Målet är att förhindra att avvikelserna uppstår igen och att alla kunder bemöts på ett proffsigt, positivt och ansvarsfullt sätt.Vi söker dig som:Har tidigare erfarenhet inom reklamationshandläggning eller avvikelseutredningKan kommunicera obehindrat i svenska och engelskaHar god vana i att arbeta i olika systemSöker en långsiktig arbetsplats och vill komma in och växa!Vem är du som person? Vi tror du är en öppen och genuin individ vars mål är att ha ett meningsfullt jobb där du får hjälpa andra personer. Du tar ansvar, både i form av uppgifter du får tilldelade till dig, även i din egen utveckling och förmåga att komma med input på vad som kan förbättras. Vidare tror vi att du tycker problemlösning är roligt och att du har lätt att se nya eller annorlunda lösningar.Start: OmgåendeOmfattning: Heltid, initialt som konsultPlats: Centrala StockholmRekryteringsprocessen hanteras av Cleverex och vi hänvisar alla frågor till rekrytering@cleverex.se Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-06-08Cleverex Sverige AB5683154