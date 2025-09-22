Rejmyre skola söker timvikarierande husvikarie
2025-09-22
Vill du jobba med oss?
Skolan ligger i orten Rejmyre med närhet till skog och natur.
Naturen är en självklar del av undervisningen. På Rejmyre skola går ca 70 elever och på fritidshemmet är ca 40 barn inskrivna. Skolan som ligger på pendlingsavstånd från såväl Finspång och Norrköping som Katrineholm och Vingåker. På skolan arbetar vi åldersintegrerat i vissa årskurser beroende på antal barn. På Rejmyre skola är vi ett arbetslag som arbetar nära varandra, för att tillsammans nå uppsatta mål. Det innebär att det finns goda möjligheter att få igenom förslag och även få stöd i det dagliga arbetet. Arbetsgruppen har hög andel behöriga och legitimerade lärare.
Vem är du och vilka arbetsuppgifter ingår?
Vi söker dig som är utbildad grundskolelärare F-6 eller utbildad lärare i fritidshem.
Du kommer att arbeta som vikarie på skolan. Det kan vara att bedriva undervisning i olika klasser/grupper både under skoldagen och i fritidshemmet. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du är en god ledare och förebild som ger eleverna den inspiration de behöver för det goda lärandet. Du sätter barnet i centrum och jobbar för goda relationer.
Välkommen in med din ansökan!
Intervjuer kan komma ske löpande under ansökningstiden
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/539". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423) Arbetsplats
Rektorsområde Rejmyre Brenäs, Rejmyre skola Kontakt
Sofia Frisk 0122-85714 Jobbnummer
9519144