Rejmyre skola söker Fritidshemslärare
Finspångs kommun / Pedagogjobb / Finspång Visa alla pedagogjobb i Finspång
2026-03-10
Vill du jobba med oss?
Skolan ligger i orten Rejmyre med närhet till skog och natur.
Naturen är en självklar del av undervisningen. På Rejmyre skola går ca 70 elever och på fritidshemmet är ca 45 barn inskrivna. Skolan som ligger på pendlingsavstånd från såväl Finspång och Norrköping som Katrineholm och Vingåker.
På skolan arbetar vi åldersintegrerat i vissa årskurser beroende på antal barn. På Rejmyre skola är vi ett arbetslag som arbetar nära varandra, för att tillsammans nå uppsatta mål. Det innebär att det finns goda möjligheter att få igenom förslag och även få stöd i det dagliga arbetet. Arbetsgruppen har hög andel behöriga och legitimerade lärare.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande tjänst som fritidshemslärare i en trygg och inkluderande verksamhet där elevernas lärande och välmående står i centrum. Hos oss får du möjlighet att arbeta kreativt och självständigt samtidigt som du är en del av ett engagerat och stöttande arbetslag.
Du ges utrymme att planera och leda pedagogiska aktiviteter som främjar elevernas sociala, emotionella och kunskapsmässiga utveckling. Vi värdesätter nytänkande och ger dig möjlighet att påverka verksamhetens innehåll genom skapande arbete, rörelse, utomhuspedagogik, estetiska uttrycksformer och strukturerat lärandestöd. Vi arbetar med lekande lärmiljöer där nyfikenhet, kreativitet och utforskande står i centrum och där eleverna ges möjlighet att utvecklas genom lek, samspel och upplevelsebaserat lärande.
Hos oss får du arbeta i nära samarbete med skolans personal och bidra till helheten i elevernas skoldag. Vi erbjuder en arbetsmiljö där relationer, professionalitet och kollegialt lärande prioriteras, samt goda möjligheter till kompetensutveckling och pedagogisk fördjupning.
Tillsammans skapar vi en meningsfull och utvecklande fritidshemsverksamhet för både elever och personal.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som fritidshemslärare planerar och leder du undervisningen i fritidshemmet utifrån läroplanen. Du skapar en trygg och stimulerande lärmiljö samt arbetar med elevernas sociala utveckling i nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare
Vem är du?
Vi ser gärna att du har en lärarlegitimation för fritidshem.
Tillträde efter överenskommelse, senast 2026-08-03
Välkommen med din ansökan!
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling och i det fall som befattningen kräver det även utdrag ur belastningsregister visas.
