Rehabpersonal för djur

2025-12-06
Vi utökar vårt team - Fysioterapeut/Sjukgymnast inom veterinär rehabilitering
Vi står inför en spännande utveckling av vår friskvårdsavdelning med ökat fokus på träning och behandling av rehabpatienter. Därför söker vi nu en kvalificerad och erfaren medarbetare som vill arbeta med fokus på rehabilitering av hundar.Publiceringsdatum2025-12-06Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är:
Leg. Fysioterapeut med godkännande att arbeta med djur
Leg. Sjukgymnast med tilläggsutbildning för djur
Vi välkomnar även ansökningar från dig med annan relevant utbildning, exempelvis certifierad rehabiliteringsterapeut eller motsvarande. I dessa fall krävs dokumenterad och omfattande erfarenhet av rehabilitering, upplägg av träningsprogram och kliniskt arbete.
Vi är även öppna för att anlita etablerade konsulter för arbete några dagar per månad.
Erfarenhet inom yrket är meriterande.
Kandidatprofil
Vi söker dig som är noggrann, engagerad och har en utpräglad förmåga att sätta djur och djurägare i fokus. Du har ett genuint intresse för djur, ansvarskänsla samt trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Du är driven, nyfiken och förstår dynamiken i ett mindre företag. Dokumenterad erfarenhet av rehabiliteringsarbete är ett krav, då tjänsten innebär stort självständigt ansvar.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta:
Rehabilitering av hundar och ev. katter
Friskvårdsbedömningar och träningsupplägg
Behandlingar såsom massage, stretching, medicinsk laser, vattentrask samt framtagning av hemövningar m.m.
Återbesök och uppföljningar
Kundkontakt och rådgivning
Arbetstiden kan variera och helg- eller kvällsarbete kan förekomma, vilket gör flexibilitet till en fördel.
Tjänstgöringsgrad: 50-100 %.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev tilljobb@hunderietphysio.se
Märk mejlet: "Jobbansökan Rehab".
Sista dag att ansöka är Vi kommer att titta på alla ansökningar fortlöpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: Jobb@hunderietphysio.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hunderiet Östra Aros HB
754 40 UPPSALA Jobbnummer
9632076