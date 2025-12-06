Rehabpersonal för djur

Hunderiet Östra Aros HB / Sjukgymnastjobb / Uppsala
2025-12-06


Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hunderiet Östra Aros HB i Uppsala

Jobbannons Rehab

Vi utökar vårt team - Fysioterapeut/Sjukgymnast inom veterinär rehabilitering

Vi står inför en spännande utveckling av vår friskvårdsavdelning med ökat fokus på träning och behandling av rehabpatienter. Därför söker vi nu en kvalificerad och erfaren medarbetare som vill arbeta med fokus på rehabilitering av hundar.

Publiceringsdatum
2025-12-06

Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är:

Leg. Fysioterapeut med godkännande att arbeta med djur
eller

Leg. Sjukgymnast med tilläggsutbildning för djur

Vi välkomnar även ansökningar från dig med annan relevant utbildning, exempelvis certifierad rehabiliteringsterapeut eller motsvarande. I dessa fall krävs dokumenterad och omfattande erfarenhet av rehabilitering, upplägg av träningsprogram och kliniskt arbete.

Vi är även öppna för att anlita etablerade konsulter för arbete några dagar per månad.

Erfarenhet inom yrket är meriterande.

Kandidatprofil

Vi söker dig som är noggrann, engagerad och har en utpräglad förmåga att sätta djur och djurägare i fokus. Du har ett genuint intresse för djur, ansvarskänsla samt trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Du är driven, nyfiken och förstår dynamiken i ett mindre företag. Dokumenterad erfarenhet av rehabiliteringsarbete är ett krav, då tjänsten innebär stort självständigt ansvar.

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta:

Rehabilitering av hundar och ev. katter

Friskvårdsbedömningar och träningsupplägg

Behandlingar såsom massage, stretching, medicinsk laser, vattentrask samt framtagning av hemövningar m.m.

Återbesök och uppföljningar

Kundkontakt och rådgivning

Arbetstiden kan variera och helg- eller kvällsarbete kan förekomma, vilket gör flexibilitet till en fördel.
Tjänstgöringsgrad: 50-100 %.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till
jobb@hunderietphysio.se
Märk mejlet: "Jobbansökan Rehab".

Sista dag att ansöka är Vi kommer att titta på alla ansökningar fortlöpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: Jobb@hunderietphysio.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hunderiet Östra Aros HB
Vattholmavägen 63 (visa karta)
754 40  UPPSALA

Jobbnummer
9632076

Prenumerera på jobb från Hunderiet Östra Aros HB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hunderiet Östra Aros HB: