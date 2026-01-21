Rehabkoordinator till psykiatriska kliniken
Psykiatriska kliniken i Norrköping, är en del av Psykiatricentrum och består av tre öppenvårds-mottagningar (varav en beroendemottagning), jourverksamhet med observationsplatser och mobilt team samt fyra slutenvårdsavdelningar.
Norrköping tillhör den fjärde storstadsregionen och har en god infrastruktur som möjliggör en bred arbetsmarknad. Staden har ett stort kulturutbud med närhet till Östgötaskärgården och friluftsområden.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi söker nu en rehabkoordinator till Psykiatriska mottagningen Lindövägen.
Psykiatriska mottagningen Lindövägen erbjuder bedömning, utredning och behandling till patienter över 18 år med svår och medelsvår psykisk ohälsa. På mottagningen arbetar cirka 50 medarbetare bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, vårdadministratör, läkare, psykolog, sjuksköterska och skötare. Mottagningen har även ett specialistteam inriktat mot ätstörningar.
Vi söker nu ytterligare en rehabkoordinator till vårt team. Är du intresserad av och vill arbeta med att förbättra livskvaliteten för personer med psykisk ohälsa, då är du den vi söker!Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Varje öppenvårdsenhet har rehabkoordinator som samverkar internt. Nuvarande rehabkoordinator på vår mottagning är legitimerad arbetsterapeut och vi söker nu ytterligare en kollega med bakgrund av legitimerad hälso- och sjukvårdsutbildning.
I din roll som rehabkoordinator arbetar du med att stödja patienter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och underlättar för återgång i arbete/studier, arbetslivsinriktad rehabilitering eller att vara kvar i arbete. I uppdraget ingår även arbete med intern samordning och stöd inom hälso- och sjukvården samt extern samverkan. Tjänsten är på 100 %.
Arbetsgrupp
På mottagningen arbetar vi i team, som innebär möjlighet till värdefull konsultation och samarbete med andra yrkesgrupper i patientarbetet. Även intern samverkan med övriga rehabkoordinatorer samt samverkan med andra aktörer och myndigheter är vanligt förekommande.
Om dig
Vi söker dig som har legitimerad hälso- och sjukvårdsutbildning, gärna med erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa.
Erfarenhet av arbete i psykiatrisk öppenvård är meriterande liksom rehabkoordinering och kunskap om samverkan, försäkringsmedicin och arbetslivsinriktad rehabilitering.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
