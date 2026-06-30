Rehabkoordinator till Omsorgsförvaltningen
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Särskilt boende / Sjuksköterskejobb / Nybro Visa alla sjuksköterskejobb i Nybro
2026-06-30
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Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Omsorgsförvaltningen svarar för vård och omsorg i ordinärt, särskilt boende och för personer i behov av kommunal hälso- och sjukvård. Målet är att äldre ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Ledstjärnan i arbetet är ett hälsofrämjande förhållningssätt, där vi värderar teamarbetet högt. Förvaltningen har drygt 500 anställda.
Vill du arbeta i en meningsfull roll där du bidrar till ett hållbart arbetsliv för både medarbetare och organisation? Vi söker nu en rehabkoordinator som vill vara med att driva och utveckla Omsorgsförvaltningens arbete inom arbetsmiljö och rehabilitering, utifrån ett riktat uppdrag kring att öka frisknärvaron. Anställningen är en projektanställning på ett år.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som rehabkoordinator har du en central och drivande roll i vårt rehabiliteringsarbete. Du är organisatoriskt placerad på omsorgsförvaltningen och arbetar konsultativt och stödjande gentemot chefer. Du är den som driver frågor och insatser rörande sjukfrånvaro, arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning. Arbetet sker i nära samverkan med chefer, medarbetare, HR samt externa aktörer. Dina arbetsuppgifter
• Leda och stötta chefer i rehabiliteringsprocesser och vid arbetsanpassningar
• Samordna insatser vid kort- och långvarig sjukfrånvaro
• Samverka med externa aktörer såsom primärvård, företagshälsovård och Försäkringskassan
• Säkerställa att rehabiliteringsarbetet sker i enlighet med gällande lagstiftning
• Bidra till utveckling av strukturer och arbetssätt inom rehabiliteringsområdetKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Kompetens och erfarenhet av arbete med sjukfrånvaro, arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassningar
• Relevant utbildning och erfarenhet för tjänsten, det kan exempelvis vara inom HR, arbetsrätt och organisation men också andra utbildningar och erfarenhet som lett fram till rätt kompetens, exempelvis inom sjukvård.
• God kännedom om gällande lagstiftning inom rehabiliterings- och arbetsmiljöområdet, så som arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter
• Erfarenhet av samverkan med olika myndigheter, exempelvis primärvård, företagshälsovård och Försäkringskassan
• B-körtkortDina personliga egenskaper
Du är strukturerad och har en god kommunikativ förmåga. Du trivs i en samordnande roll där du får ta ansvar och driva arbetet framåt.
Du är lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta med olika aktörer. Då rollen ställer stora krav på samarbete är personlig lämplighet viktigt och du behöver även med lätthet kunna ta till dig samt författa text inom yrkesområdet.
Ingervjuer sker under v.32 och v.33. Anställningen är en projektanställning på ett år.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybro Kommun
(org.nr 212000-0753)
382 33 NYBRO Arbetsplats
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Särskilt boende Kontakt
Vision
Helena Mertner 0481-45252 Jobbnummer
9985137