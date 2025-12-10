Rehabiliteringskoordinator
2025-12-10
Rehabiliteringskoordineringsenheten består av tio medarbetare och en chef samt ingår i verksamhetsområdet Hälsa och Rehabilitering.
Vi söker nu en vikarie till vår enhet!
Din arbetsplats
Vi arbetar med koordineringsinsatser på vårdcentraler i hela Värmland. Fysisk närvaro på vårdenheterna styrs av behov och möjlighet och vi strävar efter att använda digitala kontaktformer när det är möjligt. Resor inom länet ingår i tjänsten.
Vi har ett gott arbetsklimat och bra kollegialt stöd och som nyanställd rehabiliteringskoordinator får du mentorsstöd av erfaren kollega. Vi erbjuder friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Som rehabiliteringskoordinator arbetar du utifrån regionens uppdragsbeskrivning för rehabiliteringskoordineringsenheten med mål att underlätta återgång i arbete, samt att optimera sjukskrivning ur ett patientperspektiv. Målgruppen är sjukskrivna patienter i arbetsför ålder med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.
Du arbetar i nära samarbete med läkare, övrig vårdpersonal på enheten och externa aktörer som arbetsgivare, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och kommunens socialtjänst.
Arbetet innebär att du arbetar med stor frihet inom uppdragets ramar och eget ansvar genom att:
- Genomföra kartläggningssamtal med patienter med fokus på arbetssituation och samverkan med externa aktörer samt bidrar med information till sjukskrivnings- och rehabiliteringsplaneringen.
- Stödja och motivera patienter till delaktighet och ansvar i sin sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
- Vara ett stöd i kontakt med arbetsgivare, myndigheter och andra relevanta aktörer.
- Delta i teamkonferenser på vårdcentral.
- I samverkan med chef på enheten vara delaktig i verksamhetens utvecklings- och implementeringsarbete gällande sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal alternativt socionom. Du har några års arbetslivserfarenhet.
Du är positiv och engagerad, tar egna initiativ och driver dina processer vidare. Du har lätt för att skapa goda relationer och kommunicera tydligt. Du behöver trivas med att arbeta självständigt, men även tycka om att samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kompetens eller erfarenhet av koordinering, försäkringsmedicin eller sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen är meriterande.
Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
