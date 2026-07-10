Rehabiliteringsassistent till Aktivitetscenter
Södertälje kommun / Behandlingsassistentjobb / Södertälje Visa alla behandlingsassistentjobb i Södertälje
2026-07-10
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Aktivitetscenter i Södertälje söker rehabiliteringsassistenter för att komplettera vårt team. Vi arbetar på uppdrag från Socialpsykiatri myndighet och myndighet för skadligt bruk och beroende. Aktivitetscenter erbjuder arenor för arbetsträning, sysselsättning och social samvaro för personer med psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och beroendeproblematik som främjar återgång till arbete, studier och utökat socialt nätverk för våra deltagare. Ledordet för vår verksamhet är delaktighet vilket innebär att det är våra deltagares behov och önskemål som skall forma verksamheten i samklang med evidensbaserade metoder som främjar återhämtning. Vi samverkar med både interna och externa partners t e x NSPH Stockholm, RSMH Södertälje-Nykvarn, studieförbund och idrottsföreningar mm kring utveckling av vår verksamhet. Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Du kommer ingå i ett team med andra rehabiliteringsassistenter som arbetar i vår verksamhet och leder våra aktivitetsgrupper. Du har även rollen som resursperson till ett antal deltagare där ni träffas regelbundet för att skriva och följa upp genomförandeplanen utifrån deltagarnas önskemål och behov. Du dokumenterar ditt arbete och återkopplar till socialsekreteraren, som beslutar om insatsen samt du samverkar med arbetshandledare och arbetskonsulenter som är dina kollegor och tar andra kontakter som krävs för att dina deltagare ska få bästa möjliga stöd i sin rehabilitering.
Vi arbetar med delaktighet i fokus, vilket innebär att det deltagarna formar våra aktivistgrupper ihop med dig som personal. Vi följer upp vårt arbete med regelbundna deltagarenkäter och genom att deltagarna har möjlighet att delta i våra deltagarforum.
Vem är du?
Du visar ett stort engagemang för våra deltagare och ser deras möjligheter snarare än deras hinder. Med ett coachande förhållningssätt och en stark tilltro till individens egna resurser skapar du motivation och framtidstro. Du anpassar ditt stöd efter varje deltagares förutsättningar och behov, samtidigt som du utmanar dem att växa och utvecklas. Genom din förmåga att bygga förtroende, ställa relevanta mål och uppmuntra eget ansvar bidrar du till hållbara resultat för deltagarna och stärker kvaliteten i verksamheten. Kvalifikationer
Utbildning som rehabiliteringsassistent, socialpedagok eller annan relevant utbilding
Erfarenhet av arbete inom socialpsykatrin och/eller skadligt bruk och beroende
Kunskap om återhämtningsinriktat arbetssätt
Förmåga att skapa trygghet, förtroende och tillit
God samarbetsförmåga samt ett professionellt och empatiskt förhållningssätt
Meriterande:
Utbildad inom DBT-färdighetsträning (Dialektisk Beteenderapi)
Erfarenhet av att handleda både enskilt och i grupp
Utbildad och erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Utbildning i ESL, MI och IBIC Dina personliga egenskaper
Du trivs med att samverka och hitta lösningar tillsammans med dina kollegor, men kan samtidigt driva och planera ditt eget arbete
Du är lugn och stabil i kontakten med deltagarna och kan förmedla hopp och tro för dem du möter
Du tar initiativ som bidrar till att utveckla arbetet
Du har ett salutogent förhållningssätt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Anställningen är ett vikariat t.o.m. 2027.08.31
Hos oss blir du en del av en erfaren arbetsgrupp med en bredd av olika kompetenser. Du får möjligheter till utbildning och utveckling i ditt uppdrag. Vi arbetar utifrån principen om nära ledarskap, så att du har tillgång till både enhetschef och 2 gruppledare som stöttar i det dagliga arbetet. Aktuella tjänsten är förlagd på Nygatan 4.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Tf Resultatsenhetschef
marko arotaival marko.arotaival@sodertalje.se +46852306465 Jobbnummer
9999935