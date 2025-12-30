Rehabenheten söker fysioterapeut
2025-12-30
Verksamhetsområde medicin
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Rehabenheten organiserar Lasarettets arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer och logopeder. Enheten ansvarar för insatser på lasarettets olika vårdavdelningar inom verksamhetsområde medicin och kirurgi samt specialiserad öppenvård. Arbetsgruppen består idag av cirka 30 medarbetare, några som är nya i sin profession och andra med längre erfarenhet i sin yrkesroll. Som ny medarbetare erbjuds du en individanpassad introduktion med möjlighet till mentor för vägledning, trygghet och utveckling i din roll som fysioterapeut.
På enheten värdesätter vi gott samarbete och vi arbetar i multiprofessionella team kring patienten. Omtanke, trygghet och arbetsglädje genomsyrar vår vardag såväl vid patientmöten som mellan kollegor. Lasarettet i Enköping är ett hälsofrämjande sjukhus och satsar därför på hälsofrämjande insatser för medarbetarna. Det innebär att du har ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år. Personalgym liksom ett flertal träningsaktiviteter finns tillgängligt på lasarettet.
Ditt uppdrag
Som fysioterapeut är ditt uppdrag att tillsammans med övriga kollegor arbeta personcentrerat utifrån patienternas individuella förutsättningar och behov. Arbetsuppgifterna kan bestå av funktionsbedömning, träning samt hjälpmedelsutprovning. Tillsammans med patienten har vi fokus på insatser som ger stöd inför trygg och säker hemgång.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Har du tidigare erfarenhet av arbete som fysioterapeut är det något vi värdesätter men välkomnar även dig som är nyexaminerad. Som person ser du positivt på tillvaron, har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team samtidigt som du känner stort ansvar för din egen insats och våra patienter.
B-körkort krävs.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidareanställning heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta:
Avdelningschef Mari Gammelgård 0171-41 81 32. Mail: mari.gammelgard@regionuppsala.se
Biträdande avdelningschef Maria Nordström. Mail: maria.c.nordstrom@regionuppsala.se
Facklig företrädare Anna Westlöf. Mail: anna.westlof@regionuppsala.se
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan! Bifoga gärna din fysioterapeutlegitimation och ditt examensbevis i din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
