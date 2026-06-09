Rehabassistent till Vuxenpsykiatrin, Gällivare
Region Norrbotten / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
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eller i hela Sverige
Vi letar efter dig som vill arbeta med psykisk hälsa i Gällivare och ingå i vårt specialistpsykiatriska arbetslag. Vi tar sikte mot framtiden och arbetar hårt för att nå engagemang och delaktighet i linje med vår vision; Tillsammans för Norrbotten- Bästa livet, bästa hälsan. Vill du vara med på vår resa
Vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med människor inom exempelvis vård, omsorg, socialt arbete, fritidsverksamhet, föreningsliv eller liknande. Det är meriterande om du har utbildning inom vård och omsorg, socialt arbete, friskvård, pedagogik eller liknande. Vi vill att du har erfarenhet av arbete inom psykiatri eller funktionshinderområdet, kunskap om återhämtningsinriktat arbetssätt och att du har erfarenhet av att leda grupper eller aktiviteter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du är serviceinriktad, initiativtagande, flexibel, tydlig och har en helhetssyn över ditt arbete. Du har god samarbetsförmåga och ser nyttan av att samarbeta med andra och kan se verksamheten i ett hemhetsperspektiv.
Det här får du arbeta med
Du planerar, organiserar och genomför såväl individuella som gruppbaserade aktiviteter för patienter. Genom ett engagerande och motiverande förhållningssätt stimulerar du till deltagande, delaktighet och social samvaro. Du samverkar nära övriga i vårdteamet för att utforma aktiviteter utifrån patienternas behov och mål, och bidrar aktivt i utvecklingen av insatser som främjar hälsa, återhämtning och välbefinnande. Arbetet innefattar att arrangera exempelvis promenader, friskvårds- och kreativa aktiviteter, spel, kulturinslag samt andra sociala aktiviteter.
Det här erbjuder vi dig
Ett varierande och meningsfullt arbete.
Möjlighet att bidra till patienters återhämtning och välbefinnande.
Ett engagerat och kompetent multiprofessionellt team.
Möjlighet att utveckla och forma verksamhetens aktivitetsutbud.
En arbetsplats där dina idéer och initiativ värdesätts.
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Information om tjänsten
Tjänsten är tidsbegränsad 20260801- 2026123timanställning dagtid. Tillträdesdatum 20260801. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Tjänsten är inom psykiatrin: Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Jobbnummer
9954233