Rehabassistent till Kommunrehab Falun
2026-03-24
Vi söker nu en rehabassistent till KommunRehab med inriktning mot särskilt boende.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete med varierande och utvecklande arbetsuppgifter.
Kommunrehab ansvarar för rehabilitering inom hemsjukvård, särskilt boende, LSS och socialpsykiatri samt korttidsvistelse. På enheten arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter och hjälpmedelssamordnare tillsammans i nära samarbete. Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Som rehabassistent medverkar du i arbetsterapeuters och fysioterapeuters bedömningar och insatser, till exempel vid utprovning av hjälpmedel, bedömning av funktion och förflyttning samt vid hembesök. Du utför delegerade arbetsuppgifter från arbetsterapeut och fysioterapeut, såsom funktionsträning, förflyttningsträning och aktivitetsträning, samt medverkar vid utprovning och inställning av enklare hjälpmedel.
Samtliga arbetsuppgifter föregås av en arbetsterapeut- eller fysioterapeutbedömning och sker under handledning av respektive yrkesgrupp. I tjänsten ingår även hjälpmedelshantering, exempelvis transport och utbyte av hjälpmedel samt arbete i hjälpmedelsförrådet.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Att du är undersköterska med flera års erfarenhet och med ett stort intresse för området rehabilitering
• B-körkortDina personliga egenskaper
Du arbetar strukturerat, både självständigt och i nära samarbete med arbetsterapeut och fysioterapeut. För att trivas i rollen är du engagerad och har en god samarbetsförmåga. Du bemöter människor i olika situationer på ett professionellt och respektfullt sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete som rehabassistent
• Erfarenhet av geriatrik och demenssjukdomar
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
Från och med den 1 juli 2023 blev befattningen undersköterska en skyddad titel. För att få vara anställd som undersköterska krävs därför ett bevis från Socialstyrelsen. Du som jobbsökande behöver själv ansöka om beviset via Socialtjänstens e-tjänst, e-tjänsten. När du visar upp beviset om skyddad titel får du befattningen undersköterska, fram till dess anställs du som vårdbiträde. Du kan läsa mer om reglerna på Socialstyrelsens hemsida: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se) (https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/)Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "C313316".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221)
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Hanna Norström hanna.norstrom@falun.se 023-822 62
