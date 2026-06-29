Rehabassistent till Hälso- och sjukvårdsenheten
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2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Beskrivning av verksamheten
Socialförvaltningen bedriver lagstyrd verksamhet med stöd av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialförvaltningen ska på demokratins grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet men också ge en god omsorg, hälso- och sjukvård och service till äldre, personer med funktionsnedsättning och andra som behöver samhällets stöd.
Socialförvaltningen består av Biståndsenheten, Avdelning för vård- och omsorg, Avdelning för funktionsstöd, Avdelning för hemvård, Ledningsstödsorganisationen samt hälso- och sjukvårdsorganisationen.
Tjänsten som rehabassistent finns inom Hälso- och sjukvårdsorganisationens och vårt uppdrag finns inom ordinärt boende, särskilda boenden för äldre och LSS/psykiatri.Dina arbetsuppgifter
Som rehabassistent arbetar du på uppdrag av legitimerad arbetsterapeut/fysioterapeut och bidrar till att säkerställa god kvalitet och kontinuitet i rehabiliteringsinsatserna. Rollen innebär ett praktiskt och varierat arbete där du är en viktig del i att skapa förutsättningar för individens självständighet.
Du kommer främst att arbeta med att förbereda, genomföra och följa upp insatser enligt arbetsterapeutens/fysioterapeutens ordination, samt avlasta i administrativa och praktiska delar av verksamheten.
I arbetet ingår:
Utföra delegerade rehabiliteringsinsatser enligt arbetsterapeutens/fysioterapeutens instruktioner inom ordinärt boende, särskilda boenden för äldre och LSS/psykiatri
Stötta vid förflyttningar och träning i vardagliga aktiviteter (ADL)
Hantera, beställa och följa upp hjälpmedel
Dokumentera i verksamhetssystem enligt gällande rutiner
Förbereda och följa upp åtgärder inför/efter besök
Bidra till struktur och ordning i hjälpmedelsförråd
Samverka med övriga professioner inom hälso- och sjukvårdsorganisationen samt inom de övriga avdelningarna inom Socialförvaltningen. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har relevant gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning, exempelvis undersköterska med inriktning rehabilitering eller rehabiliteringsassistent eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig.
Har erfarenhet från vård, omsorg eller rehabiliteringsarbete
Har god förståelse för arbetsterapeutens uppdrag och rehabiliterande arbetssätt
Har god datorvana och kan dokumentera i digitala system
För att trivas i rollen som rehabassistent har du intresserad av rehabilitering och att arbeta med att utveckla/bibehålla människors förmågor. Du ser möjligheter och är serviceinriktad samt har ett gott bemötande. Ditt arbete kommer innebära självständigt arbete men du ska också kunna samarbete med dina övriga kollegor inom avdelningen och inom de andra avdelningarna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Krav på körkort B
Utdrag från polisens belastningsregister.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Anställningstyp/arbetstider
Heltid, visstidsanställning till och med 2027-01-31 med möjlighet till förlängning. Arbete måndag – fredag, veckoarbetstid 40 timmar/vecka.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse
Fackliga företrädare
Kommunal mailto:gallivare.norrbotten@kommunal.se
Sveriges arbetsterapeuter Petra Nilsson tel: 0970-818000.Övrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9984193