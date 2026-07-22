Regulatory Engineer till Axis - kombinera teknik och certifiering
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Lund Visa alla elektronikjobb i Lund
2026-07-22
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Axis Communications är en global ledare inom nätverksvideo. Här får du en nyckelroll i att säkerställa att innovativa produkter uppfyller globala krav och certifieringar – i en miljö präglad av "Act as One", "Always Open" och "Think Big".Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som Regulatory Engineer kommer du att agera specialist och supportfunktion mot utvecklingsteamen (R&D) och bidra till att Axis Communications produkter uppfyller globala lagkrav, säkerhetskrav och certifieringar. Rollen kombinerar teknik, koordinering, administration och kommunikation, med fokus på att hjälpa teamen att göra rätt från början i utvecklingsprocessen.
Detta är ett konsultuppdrag via Academic Work på 6 månader, där du blir anställd av Academic Work och arbetar på uppdrag hos Axis Communications i Lund. Efter ditt uppdrag hos oss blir du överrekryterad av Axis.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Regulatory Engineer kommer du att arbeta nära R&D-team och stötta i frågor kopplade till globala regelverk, produktkrav och certifieringar. Du blir en viktig del i att säkerställa att Axis produkter uppfyller regulatoriska krav genom hela produktlivscykeln – från design och utveckling till lansering.
Ge regulatoriskt stöd till utvecklingsteam gällande produktkrav och certifieringar
Säkerställa att produkter testas och verifieras enligt gällande regelverk och standarder
Koordinera och hantera kontakt med externa testhus och laboratorier
Administrera certifikat, teknisk dokumentation och regulatoriska underlag
Besvara frågor kring certifieringar och compliance från interna team globalt
Säkerställa regulatorisk efterlevnad inför produktlanseringar
Samarbeta med flera interna och externa intressenter i parallella projekt
Tolka krav och standarder samt stötta organisationen i att göra rätt från början
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs i en roll där du kombinerar struktur, koordinering och problemlösning. Du behöver inte vara specialist inom ett enskilt område, men du har en god förståelse för regulatoriska krav kopplade till elektronikprodukter och trivs i en supporterande roll nära utvecklingsteam.
Ingenjörsutbildning inom elektroteknik eller liknande.
Flytande engelska i tal och skrift.
Kunskaper i svenska eller är på god väg att lära dig språket.
God praktisk eller teoretisk kunskap inom LVD, EMC och RED
God förmåga att tolka tekniska krav, standarder och certifieringshantering
Förståelse för krav kopplade till radioprodukter och produktcompliance
God koordinations- och kommunikationsförmåga mot olika stakeholders
Kunskap om administrations- och dokumentationsprocesser.
God problemlösningsförmåga och ett strukturerat arbetssätt
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av Bluetooth-certifiering eller globala certifieringar.
Erfarenhet från elektronik-, konsumentelektronik- eller test/labbmiljö
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam och serviceinriktad
Strukturerad och noggrann
Socialt självsäker i kontakt med olika stakeholders
Nyfiken och lösningsorienterad
En lagspelare som trivs i en supporterande roll Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FBRCN5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
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211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10009075