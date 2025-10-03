Registratorer
Inspektionen för vård och omsorg / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2025-10-03
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspektionen för vård och omsorg i Örebro
, Solna
, Stockholm
, Jönköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du göra samhällsnytta och bidra till en säkrare vård och omsorg genom att utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen?
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) växer och söker nu fler registratorer till registraturen.
Rekryteringen omfattar tjänster med placering i Stockholm, Örebro, Malmö eller Göteborg. Placering fastställs i dialog med de kandidater som erbjuds anställning.
Om jobbet
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som registrator kommer att vara att:
• Klassificera och diarieföra i IVO:s elektroniska ärende- och dokumenthanteringssystem Public 360.
• Ansvara för att sekretessbelagda handlingar hanteras och registreras i enlighet med gällande lagar och förordningar.
• Hantera utlämnande av allmänna handlingar efter begäran från enskilda medborgare, andra myndigheter och media.
• Hantera interna och externa förfrågningar som rör dokument och dokumenthantering.
• Tillsammans med övriga registratorer ge råd och stöd till övrig personal på myndigheten i frågor som rör diarieföring och hantering av handlingar.
• Avsluta och arkivera handlingar.
• Ta emot samtal från media och från personer som har pågående ärenden.
• Hantera post.
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar med sex månaders provanställning med placering i antingen Stockholm, Örebro, Malmö eller Göteborg. Tillträde sker enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Avslutad gymnasieexamen.
• Erfarenhet av arbete som registrator eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt.
För att lyckas i rollen behöver du vara serviceinriktad, flexibel och ansvarstagande. Det är också viktigt att vara strukturerad och noggrann, med förmågan att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta nära samarbete med andra. Genom att vara trygg i din yrkesroll, initiativrik och ha förmåga att fatta kloka beslut bidrar du till ett effektivt arbete och en positiv arbetsmiljö.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Vi ser det som meriterande om du också har:
• Dokumenterad registratorsutbildning eller liknande som IVO finner relevant för tjänsten, t.ex. arkivvetenskap
• Kännedom om lagar och förordningar som styr dokumenthantering inom offentlig förvaltning.
• Erfarenhet av diarieföring i modernt ärende- och dokumenthanteringssystem Public 360.
• Erfarenhet av att arbeta med utlämnande av allmänna handlingar.
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV samt ett personligt brev. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för urvalet. Din ansökan anses komplett först när du har besvarat frågorna. Ansök senast den 26 oktober 2025.
Arbetsplatsbeskrivning
Registraturen består av fyra enheter som arbetar nära varandra och tillsammans ansvarar för att inkomna handlingar hanteras i enlighet med de krav och regler som gäller för en statlig myndighet. En viktig del av uppdraget är också att säkerställa att handlingar lämnas ut till allmänheten på ett korrekt sätt.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Ersättning
Fast lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/ Arbetsplats
https://www.ivo.se/ Jobbnummer
9540437