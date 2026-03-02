Registrator vid Kriminalvårdens huvudkontor
Kriminalvården, Sektionen för förvaltning av verksamhetsinformation / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-03-02
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Sektionen för förvaltning av verksamhetsinformation i Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Som registrator bedömer och hanterar du allmänna handlingar i enlighet med gällande bestämmelser. I rollen förväntas du att tillsammans med övriga medarbetare ständigt kvalitetssäkra och förbättra diarieföringen av allmänna handlingar. En del av de dagliga arbetsuppgifterna är att hantera inkommen post till huvudkontoret och säkerställa att det som ska diarieföras hanteras skyndsamt. Du arbetar också med att värdera e-post som inkommer till myndighetens huvudbrevlåda och vidarebefordrar till rätt instanser eller diarieför. Det kan inkomma förfrågningar från allmänheten eller andra myndigheter via telefon och du förväntas kunna agera på ett korrekt sätt i den hanteringen. I det dagliga ingår också att sekretesspröva och lämna ut allmänna handlingar samt att utbilda och arbeta med det operativa signalskyddet vid myndigheten.
Ärenden som är färdighandlagda kvalitetskontrollerar du, ad actalägger och sorterar in i närarkivet som är kopplat till registraturen. Du är behjälplig och stöttar medarbetare på huvudkontoret men också ute i hela landet så att de får rätt förutsättningar för att hantera sina handlingar korrekt. Det sker över telefon, per mail eller genom olika utbildningar och forum. I gruppen tar ni också fram olika typer av stödmaterial. Kvalifikationer
I rollen som registrator är du lugn, stabil och fokuserar på rätt saker och kan prioritera. Du är uppmärksam, tillmötesgående och har ett intresse, en vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att leverera lösningar. Du arbetar bra med andra människor genom att vara lyhörd och kommunikativ. Vidare planerar, organiserar du ditt arbetet på ett effektivt sätt för att hålla dig till uppsatta tidsramar samt fokuserar mål och resultat.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller examen alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer likvärdig
• Certifierad registrator eller arkivarie
• Erfarenhet av arbete som registrator
• Mycket goda kunskaper i diarieföring
• Mycket goda kunskaper om allmän handling
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom signalskydd
• Erfarenhet av att ha arbetat med Signalskydd
• Kunskap om Signalskydd
• Erfarenhet av arbete i dokument- och ärendehanteringssystemet Platina
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
• Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308754". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för förvaltning av verksamhetsinformation Kontakt
Sektionschef
Sofia Bjelke sofia.bjelke@kriminalvarden.se 011-4763291 Jobbnummer
9769915