Registrator Utbildningsförvaltningen - Stockholms stad
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2026-07-17
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Har du erfarenhet av registratur och goda kunskaper om offentlighet och sekretess? Drivs du av att ge god service och vill utvecklas vidare tillsammans med kompetenta kollegor i Sveriges största förvaltning? Vi söker en initiativtagande registrator.
Välkommen till oss
Enheten för arkiv, registratur och förvaltningsservice (ARF) ingår i avdelningen för personal och kompetensförsörjning. Enheten är en stöd- och specialistfunktion inom informationshantering för både förvaltningen och skolorna. Vårt uppdrag är att bidra till en modern, rättssäker och effektiv informationshantering samt god hantering av allmänna handlingar. Inom enheten arbetar registratorer, arkivarier, vaktmästare, samordnare, jurist och handläggare/kommunikatör. Vi sitter i centralt belägna lokaler på Hantverkargatan på Kungsholmen.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett kompetent och engagerat team där arbetsglädje och samarbete står i fokus. Du får möjlighet att bidra med din erfarenhet och kunskap samtidigt som du utvecklas genom kollegornas breda kompetenser. Vi erbjuder en arbetsplats präglad av öppenhet, trygghet och ansvarstagande – med utrymme för både självständighet och gemensamt arbete.
Vi erbjuder dig
friskvårdsbidrag
halvdag dag före röd dag och ledigt klämdagar, om arbetet tillåter (registraturet turas om att bemanna kontoret vid klämdagar)
viss möjlighet till distansarbete
flextid enligt flextidsavtal i den mån arbetet tillåter.
Din roll
Som registrator på utbildningsförvaltningen har du en central roll i att stödja central förvaltning och skolorna med professionell och korrekt hantering av allmänna handlingar.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår bland annat att
hantera post och funktionsbrevlåda, registrera allmänna handlingar och att besvara frågor (registratorerna turas om med dessa arbetsuppgifter enligt schema)
ansvara för att klassificera handlingar enligt klassificeringsstruktur och hanteringsanvisningar (dokumenthanteringsplan), som säkerställer att information hanteras korrekt, konfidentiellt och är tillgänglig för de som behöver den
registrera handlingar i vårt system eDok (Platina) och samarbeta med handläggare för att skapa och avsluta ärenden
säkerställa att sekretessbelagd information hanteras säkert och i enlighet med gällande lagstiftning
vara ett stöd för medarbetare, både på central förvaltning och skolorna, vid frågor som rör registrering av allmänna handlingar och informationshantering
kommunicera med och ge korrekt information till både interna och externa parter
hantera utlämnande av allmän handling.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
slutförd gymnasieutbildning
aktuell erfarenhet av arbete som registrator inom offentlig förvaltning
god kunskap om lagar och förordningar som styr informationshantering i offentlig sektor
erfarenhet av klassificering och registrering av allmänna handlingar
hög digital kompetens, med vana att arbeta i olika digitala system och Officepaketet
mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att arbeta med eDok (Platina) eller liknade system
erfarenhet av att hantera utlämnande av allmän handling
erfarenhet av administrativt arbete inom skola
en eftergymnasial utbildning som exempelvis registrator/informationscontroller eller annan som arbetsgivare bedömer relevant.
Vi söker dig som är självgående, noggrann och ansvarstagande med förmåga att arbeta strukturerat och med hög kvalitet. Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och bemöter såväl kollegor som externa kontakter på ett professionellt och tillmötesgående sätt. Vidare har du en analytisk och lösningsorienterad inställning samt en god språklig analytisk förmåga, vilket gör att du kan tolka, bearbeta och kommunicera information på ett tydligt och korrekt sätt.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-17Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Bifoga gymnasieexamen och examensbevis/intyg från övriga relevanta utbildningar.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Hantverkargatan 2F (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Pk-avd, ARF-enheten Kontakt
Bengt Nilsson, Vision 08-50833665 Jobbnummer
10004852