Registrator till Tyresöbostäder
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2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Vi söker en erfaren Registrator för ett uppdrag hos Tyresö Bostäder. Som registrator kommer du bland annat att klassificera och registrera ärenden samt samtliga allmänna handlingar. Du fördelar även inkommande handlingar till rätt mottagare i beställarens dokument- och ärendehanteringssystem i enlighet med gällande lagstiftning och interna rutiner.
Du har god digital förståelse och kan hantera flera ärenden parallellt, prioritera effektivt och arbeta skyndsamt utan att tumma på kvaliteten. Du skapar och upprätthåller struktur i både dokument och ärenden, samtidigt som du har förmåga att identifiera risker och utvecklingsområden för att kontinuerligt förbättra arbetssätt och processer.
Tjänsten omfattar även följande arbetsuppgifter:
• Fördela handlingar som inte ska registreras till rätt mottager enligt rutin
• Ta emot, bedöma och lämna ut enligt fastställda regler för utlämning samt utlämningar med sekretess
• Ta fram statistik om pågående och avslutande ärenden
• Besvarar frågor om handlingar, ärenden och diariet per telefon, e-post och genom personliga besök
• Gallra och arkivera handlingar och ärenden i samråd med arkivarie och/eller enligt rutin
• Ge stöd och service till allmänhet och personal.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten är ett konsultuppdrag på del- eller heltid (30-38,5 timmar/vecka) med start så snart som möjligt. Uppdraget beräknas pågå till och med 30/9 med möjlighet till förlängning i ytterligare 1-2 månader.
Distansarbete kan bli aktuellt 1–2 dagar i veckan enligt överenskommelse.
Krav för tjänsten:
• Gymnasieutbildning eller motsvarande
• Diplomerad registrator genom SIPU:s utbildning eller akademisk utbildning; Kurs A – Arkiv- och informationsvetenskap, 30 hp Dokumenthantering för registratorer
• Minst 1 års yrkeserfarenhet som registrator
• Goda kunskaper i dokument- och ärendehantering (t.ex. Public360, W3D3, Platina m.fl.)
• Goda kunskaper i MS Office. Gärna ECDL-körkort eller motsvarande
• Goda kunskaper om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och registratorsfunktion och ansvar.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig:
Den här rollen kräver en ansvarstagande person som förstår vikten av att inget faller mellan stolarna. Du har ett professionellt och serviceinriktat bemötande, även vid stress eller otydliga önskemål och arbetar strukturerat, noggrant och med god flexibilitet. Du är lyhörd, kommunikativ och pedagogisk med förmåga att ge tydlig vägledning.
Du har hög integritet, gott omdöme och hanterar frågor som kräver sekretess. Vidare är du handlingskraftig, lösningsorienterad och proaktiv. Du arbetar självständigt och tar initiativ, samtidigt som du trivs i samarbete och är medveten om din roll som verksamhetens ansikte utåt.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan vi i denna process använda oss av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-06-30
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se Jobbnummer
9975898