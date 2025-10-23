Registrator till stadsbyggnadskontoret i Malmö stad
Ref: 20252494
Som registrator kommer du att arbeta med dagliga och löpande administrativa uppgifter som innefattar hantering av både analoga och digitala handlingar. Du ansvarar för att ta hand om inkommande post och registrera handlingar i vårt dokument- och ärendehanteringssystem Platina och säkerställa att dokumentation hanteras korrekt och effektivt. Som registrator utgör du en viktig länk i informationsflödet på förvaltningen.
I tjänsten ingår även att hantera inkommande förfrågningar, samordna och genomföra utskick till externa parter samt att sköta fysisk posthantering. Arbetet innebär ett fokus på noggrannhet och struktur för att säkerställa en smidig administration och kommunikation både internt och externt.
Du ska även svara på frågor från anställda och allmänheten samt hålla allmänna handlingar tillgängliga enligt offentlighetsprincipen.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst en gymnasieutbildning med inriktning samhälle, ekonomi eller liknande.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete som registrator eller liknande inom offentlig verksamhet och att du har goda kunskaper i offentlighet och sekretess. Vidare förväntas du ha goda kunskaper i Microsoft Office samt vara förtrogen med digitala verktyg och ärendehanteringssystem.
Arbetet kräver att du självständigt kan planera, organisera och prioritera dina uppgifter. Du är utåtriktad, strukturerad, självgående och serviceinriktad och kan kommunicera öppet, tydligt och lyhört.
Din specialistkunskap är viktig, och det förväntas att du kontinuerligt utvecklar din kompetens för att fungera som en kunskapsresurs inom organisationen.
Om arbetsplatsen
Stadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar för Malmöborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Malmö. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra ca 220 medarbetare förutsättningar för en stad som är hållbar och attraktiv att bo och verka i. Hos oss får du alla förmåner av trygghet och flexibilitet man kan förvänta sig av en offentlig arbetsgivare. Den allra största förmånen, som vi ser det, är att tillsammans med professionella kollegor få göra skillnad på riktigt för Malmö och Malmöborna. Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: SnarastÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Vision
Anna Grahn Widén anna.grahnwiden@malmo.se Jobbnummer
9571919