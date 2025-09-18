Registrator till Södertörns tingsrätt
Brinner du för service och administration och vill bidra till rättstryggheten i vårt demokratiska samhälle? Då kan tjänsten som registrator vara något för dig!
Vårt uppdrag är att varje dag bidra till rättstrygghet i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
Tingsrätten består av sex dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Vi söker nu en registrator till enheten för registrering och arkiv som är en del av den administrativa avdelningen.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
På enheten för registrering och arkiv arbetar cirka 11 medarbetare med hantering, registrering och arkivering av myndighetens handlingar. Som registrator hanterar du mail, post och registrerar inkomna mål och ärenden i myndighetens målhanteringssystem.
Du besvarar eller på andra sätt hanterar frågor från parter, allmänheten, journalister och myndigheter och arbetet innebär mycket kontakter både internt och externt, mestadels via telefon och mail. Inom enheten arbetar man tillsammans vilket innebär att du också kan komma att hjälpa till i arkivet vid behov. Kvalifikationer
• Arbetat som registrator eller innehar annan erfarenhet som arbetsgivaren anser vara likvärdig
• Van datoranvändare och ser dator och e-post som naturliga arbetsverktyg
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
• Diplomerad registratorsutbildning eller motsvarande
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig förvaltningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en utpräglad känsla för service och kvalitet och som trivs med att arbeta administrativt. Du har en god samarbetsförmåga och skapar goda relationer till kollegor samt bidrar med din kompetens till enhetens och tingsrättens gemensamma arbete. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett strukturerat och effektivt sätt med hög kvalitet och noggrannhet. Du är även ansvarstagande och effektiv och har förmågan att vara noggrann med detaljer och samtidigt ha ett helhetsperspektiv.
Tempot är stundvis högt så det är därför viktigt att du är lugn och stabil samt uppträder kontrollerat i stressiga situationer och vid hög arbetsbelastning. Du har även god förmåga att kunna planera och prioritera ditt arbete med bibehållet gott bemötande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 15 oktober 2025. Din ansökan bör innehålla CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Bifoga intyg/dokumentation som styrker avslutad utbildning i din ansökan.
När Södertörns tingsrätt rekryterar framtida medarbetare är det viktigt att vi får rätt person på rätt plats och har ett inkluderande synsätt. Därför tillämpar vi kompetensbaserad rekrytering och använder tester som en del i urvalsprocessen.
För att vara aktuell för anställning hos oss behöver du bedömas lämplig. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och agerar i enlighet med den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Vi erbjuder dig
Självklart betyder det mycket att du får arbeta med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter hos oss. Men för att arbetsplatsen ska vara sund och bra för alla medarbetare fokuserar vi också hela tiden på arbetsmiljön.
Som medarbetare får du bra förmåner och villkor, läs gärna mer här! Varför jobba hos oss? - Sveriges Domstolar (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/varfor-jobba-hos-oss/)
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om arbetsplatsen
Södertörns tingsrätt är en av landets största tingsrätter och här arbetar drygt 250 medarbetare. Vår domkrets omfattar Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner samt Söderort inom Stockholms kommun. På tingsrätten handläggs ett stort antal brottmål, tvistemål och domstolsärenden. Tingsrätten har sex dömande avdelningar, en administrativ avdelning och en stab. Vi arbetar i moderna lokaler i Flemingsberg, Huddinge, nära pendeltågsstationen.
Vill du träffa dina framtida kollegor? Läs om våra medarbetare och se intervjuerna med dem på vår hemsida: Möt våra medarbetare - Södertörns tingsrätt (https://www.domstol.se/sodertorns-tingsratt/om-tingsratten/organisation/mot-vara-medarbetare/) Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSN2025-475". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Södertörns tingsrätt Kontakt
HR-specialist
Viktoria Engsoo viktoria.engsoo@dom.se Jobbnummer
