Registrator till Rättsmedicinalverket i Linköping
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2026-07-20
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Registrator till Rättsmedicinalverket i Linköping
Vill du vara med och stärka rättssäkerheten? På Rättsmedicinalverket samarbetar experter inom rättsmedicin, rättskemi, rättsgenetik och rättspsykiatri för att ge rättsväsendet svaren de behöver. Varje detalj kan vara avgörande, och oavsett om du arbetar direkt med analyser och utredningar eller i en stödjande roll, bidrar du till ett rättssäkert samhälle.
Nu söker vi en registrator till enheten för verksamhetsstöd i Linköping. Som registrator kommer du tillhöra enheten för verksamhetsstöd som ansvarar för stöd till verksamheten inom områden som ekonomi, inköp, registratur, arkiv, växel och reception. Arbetet innebär nära kontakt med många interna funktioner i vår kärnverksamhet och andra stödfunktioner i myndigheten.
Ditt uppdrag
Som registrator kommer dina arbetsuppgifter i huvudsak att vara:
Diarieföring och ärendehantering
Ansvar för inkommande post- och e-post via funktionsbrevlådor
Hantera begäran om allmänna handlingar samt göra sekretessbedömningar
Säkerställa att dokumentation hanteras korrekt och klassificeras enligt fastställda rutiner
Arkivering och gallring enligt gällande lagstiftning och interna riktlinjer
Löpande administrativa uppgifter
Du förväntas även bidra till kvalitetssäkring och utveckling av våra processer för informationshantering i samverkan med övriga roller på enheten. Du kommer att driva avdelningens arbete med att införa nytt ärendehanteringssystem och mer digitaliserade arbetsprocesser. Inom enheten har vi ett nära samarbete och hjälper varandra där det behövs. Du kommer bland annat ha en back-up-funktion för reception och myndighetens telefonväxel.Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Registratorsutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Några års erfarenhet av arbete som registrator eller liknande
Erfarenhet av arbete i dokument- och ärendehanteringssystem
Goda kunskaper i Office-paketet
Goda kunskaper om arkiv-, offentlighets- och sekretesslagstiftningen
Mycket god skriftlig och muntlig förmåga
Meriterande
Vana av att driva utvecklingsprocesser
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda senast vid sista ansökningsdagen.
Personliga egenskaper och förmågor
I rollen ingår mycket kontakt med såväl medarbetare som externa aktörer och du behöver därför vara intresserad av att förstå myndighetens uppdrag. Vi tror att du som söker har ett genuint intresse för att ge professionell service. Därutöver behöver du ha en god samarbetsförmåga, ha förmåga att utifrån givna rutiner och instruktioner ta ansvar och arbeta självständigt, vara strukturerad, initiativtagande och noggrann. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placering i Linköping. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi genomför en bakgrundskontroll för vissa av våra anställningar genom att kontrollera utdrag ur belastningsregister. I samband med anställning vid RMV kan följa en skyldighet att krigsplaceras. Befattningen kan komma att bli inplacerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kan därmed komma att genomföras under anställningen.
Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 2026-08-08. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Om du har skyddade personuppgifter kontakta nedan angiven chef.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta Marcus Adolfsson tfn 010-483 41 70. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi (RG/RK) analyserar prover för att bland annat identifiera avlidna, fastställa faderskap och för att spåra och fastställa koncentration av alkohol, narkotika, läkemedel och dopingpreparat. Avdelningen är placerad i Linköping och består av fyra enheter: rättsgenetiska laboratorieenheten, rättskemiska laboratorieenheten, utredningsenheten och enheten för verksamhetsstöd.
Det här gör vi:https://www.rmv.se/verksamheter/rattsgenetik/https://www.rmv.se/verksamheter/rattskemi/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättsmedicinalverket
(org.nr 202100-4227), https://www.rmv.se/
587 58 LINKÖPING Arbetsplats
Rättsmedicinalverket RMV Jobbnummer
10006456