Registrator till Naturvårdsverket
2025-10-23
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision - att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer!
Är du en engagerad registrator som vill arbeta med ett teambaserat arbetssätt med informationshantering på Naturvårdsverket?
Då en av våra registratorer ska gå på föräldraledighet söker vi en registrator som tillsammans med övriga medarbetare på registraturen vill vara med och stödja myndigheten i registreringen av allmänna handlingar.
Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att registrera och svara för att hantering av allmänna handlingar genomförs på ett rättssäkert sätt och med god kvalitet i vårt dokument- och ärendehanteringssystem Case. I arbetsuppgifterna ingår också utlämnanden av allmänna handlingar.
Din kompetens
Krav för anställningen
• Genomgången registratorsutbildning eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdiga.
• Erfarenhet av arbete som registrator inom statlig eller kommunal verksamhet.
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
• God kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet, så som offentlighet och sekretess, tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen och arkivlagen.
• Kunskap och erfarenhet av att arbeta i dokument- och ärendehanteringssystem och i Officepaketet.
• Erfarenhet av att lämna ut allmänna handlingar.Publiceringsdatum2025-10-23Dina personliga egenskaper
Arbetet som registrator förutsätter hög servicekänsla och en vilja att leverera lösningar och vi söker därför dig som är serviceinriktad och uppmärksam i ditt bemötande. Vi tycker att det är viktigt att du trivs med att arbeta i grupp och har en mycket god samarbetsförmåga då arbetet till stor del utförs i nära samverkan med kollegor och innebär daglig kontakt med myndighetens övriga medarbetare.
Du är självgående och kan kombinera ett konsultativt och lösningsorienterat förhållningssätt med en stark kvalitetsmedvetenhet och förmåga att ställa tydliga krav för regelefterlevnad och på så vis leda och agera självständigt i din roll.
Vidare är du flexibel och trivs med omväxlande arbetsuppgifter i en föränderlig miljö.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader. Anställningens placering är Stockholm. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Resor till vårt kontor i Östersund kan förekomma.Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 12 novemberKontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Patrick Stenbacka, enhetschef. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket är också beredskapsmyndighet.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
