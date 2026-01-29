Registrator till myndighet på halvtid
2026-01-29
Vi söker två Registratorer för uppdrag på statlig myndighet i Linköping under tiden som nyrekrytering pågår. Som registrator arbetar du på enheten Centraldiariet med varierande arbetsuppgifter så som daglig postöppning, diarieföring, registrering och expediering av handlingar.
Andra förekommande arbetsuppgifter:
• Bevakning av officiell e-postlåda
• Aktläggning och arkivering av diarieförda handlingar och ärenden
• Kontakter med medarbetare och allmänhet om myndighetens handlingar och ärenden i enlighet med offentlighetsprincipen
• Framtagande av information om pågående och avslutade ärenden
• Ta fram statistik över pågående och avslutade ärenden.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten Registrator är ett konsultuppdrag på halvtid, uppskattningsvis 50% anpassad efter verksamhetens behov.
Uppdraget ska starta 2026-02-15 och beräknas pågå till och med 2026-06-30.
Krav för tjänsten:
• Diplomerad registrator, registratorsutbildning på högskolenivå eller likvärdig utbildning. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt ett (1) års arbetslivserfarenhet som registrator
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem (exempelvis Public360, W3D3, Platina m.fl.)
• Kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och registrators verksamhet och ansvar
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig
Vi söker dig med tidigare erfarenhet som registrator och vana av att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån verksamhetens behov. Du är även strukturerad, driven och serviceinriktad med god förmåga till självständigt arbete.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2026-02-02
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
