Registrator till Myndighet | Manpower | Stockholm
Manpower AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en Registrator med erfarenhet av diarieföring, offentlig förvaltning och arkiv? Vi på Manpower söker en noggrann och serviceinriktad Registrator för ett konsultuppdrag i Stockholm hos vår kund - en myndighet. I rollen som registrator arbetar du med daglig postöppning, diarieföring, registrering och expediering, utlämnande av allmänna handlingar samt dokument- och ärendehanteringssystem. Låter det som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan!
Ort: Stockholm
Start: Omgående (ASAP)
Uppdragslängd: 3-4 månader, med möjlighet till förlängning
Om jobbet som registrator
Som registrator hos vår kund, en myndighet i Stockholm, blir du en viktig del i att säkra rätt och effektiv hantering av allmänna handlingar. Du ansvarar för att diarieföra, registrera och expediera inkommande och utgående ärenden, bevaka den officiella e-postlådan samt stödja verksamheten i frågor som rör offentlighetsprincipen. Du arbetar nära medarbetare och möter allmänheten, och tar fram information och statistik om pågående och avslutade ärenden. Rollen kräver struktur, noggrannhet och god förståelse för lagar och regler inom offentlig förvaltning.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Daglig postöppning, diarieföring, registrering och expediering
* Bevakning av myndighetens officiella e-postlåda
* Aktläggning och arkivering av diarieförda handlingar och ärenden
* Kontakter med medarbetare och allmänhet enligt offentlighetsprincipen
* Framtagning av information om pågående och avslutade ärenden
* Ta fram statistik över pågående och avslutade ärenden
* Arbete i dokument- och ärendehanteringssystem samt e-arkivsystem
Den vi söker
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom arkiv/registratur (t.ex. dokumentcontroller) eller likvärdig kompetens, och som har flerårig erfarenhet från offentlig verksamhet. Du är strukturerad, noggrann och serviceorienterad, med mycket god förståelse för lagstiftning och riktlinjer som styr offentlig förvaltning. Du trivs i en roll med både administrativa rutiner och kontakter med verksamhet och allmänhet.
Vi ser gärna att du uppfyller följande:
* Utbildning inom arkiv och registratur, dokumentcontroller eller likvärdigt
* Erfarenhet av arbete som registrator eller administratör i offentlig verksamhet
* Minst tre års erfarenhet av arbete i dokument- och ärendehanteringssystem
* Minst tre års erfarenhet av utlämnande av allmänna handlingar
* Goda kunskaper om lagar och regler som styr offentlig förvaltning, särskilt arkiv och offentlighetslagstiftningen
* Goda kunskaper i Office-paketet samt systemvana i dokumenthanteringssystem och e-arkivsystem
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med ett omfattande nätverk av attraktiva arbetsgivare inom offentlig och privat sektor. Som konsult hos oss får du en trygg anställning, kollektivavtal, förmåner och möjligheten att utvecklas genom spännande uppdrag.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Vi genomför urval löpnande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3937dab1-1416-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Julia Höglund Julia.Hoglund@jeffersonwells.se Jobbnummer
9635985