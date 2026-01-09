Registrator till kund i Vaxholm
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Vaxholm Visa alla administratörsjobb i Vaxholm
2026-01-09
, Värmdö
, Lidingö
, Stockholm
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Vaxholm
, Lidingö
, Stockholm
, Danderyd
, Solna
eller i hela Sverige
Vill du hoppa på ett uppdrag som registrator omgående? Då har vi det perfekta uppdraget för dig.
Om uppdraget
Till vår kund i Vaxholm söker vi efter en registrator som ska kunna påbörja uppdraget omgående fram till och med slutet av juli 2026, man arbetar under kontorstid måndag-fredag på plats i Vaxholm, detta är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia. Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
I rollen som registrator kommer du att arbeta med backlog i stadsbyggnadsförvaltningens diarium, avsluta ärenden och överlämna till arkiv samt stötta i den löpande registraturen.Kvalifikationer
Utbildning som registrator eller motsvarande
Erfarenhet av att arbeta självständigt (minst 1 år) med diarieföring och registratur inom kommunal verksamhet
Omfattande kunskaper i M365
Meriterande
Erfarenhet av Castor och/eller Evolution
Hög digital mognad
Kunskap kring GDPR samt plan och bygglagen (PBL)
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 15 januari
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7026658-1781717". Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Eriksövägen 27 (visa karta
)
185 37 VAXHOLM Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9676197