Registrator till konsultuppdrag
2026-01-22
Vi söker en erfaren registrator till konsultuppdrag. Du ingår i ett administrativt team och arbetar i en organisation med ett viktigt samhällsuppdrag.
Som registrator kommer du bland annat att arbeta med:
Registrering och diarieföring av handlingar
Post- och ärendehantering
Arkivering och dokumenthantering
Sekretessbedömningar och utlämnande av allmänna handlingar
Support till verksamheten i frågor som rör offentlighet, sekretess och dokumentation
Upprätta hållbara strukturer för registrering.
Om dig
Du har flera års erfarenhet av arbete som registrator från kommunal eller annan offentlig verksamhet. Du har god kännedom om hur en större organisation är uppbyggd och förstår vikten av korrekt och rättssäker hantering av handlingar. Arbetet kräver struktur, noggrannhet och hög integritet. Du är serviceinriktad, trygg i din kompetens och bidrar gärna med nya perspektiv och förbättringsförslag.
Uppdraget startar i mars och beräknas pågå till juli 2026. Omfattningen är cirka 60 %. Du utgår från kontoret i Trollhättan med omnejd och du kan arbeta till viss del på distans.
Detta är ett konsultuppdrag, du väljer om du vill bli anställd av oss eller fakturera med F-skattsedel. Välkommen med frågor, funderingar och din ansökan!
