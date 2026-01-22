Registrator till konsultuppdrag

View.group Sweden AB / Administratörsjobb / Trollhättan
2026-01-22


Visa alla administratörsjobb i Trollhättan, Essunga, Vänersborg, Lilla Edet, Grästorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos View.group Sweden AB i Trollhättan

Vi söker en erfaren registrator till konsultuppdrag. Du ingår i ett administrativt team och arbetar i en organisation med ett viktigt samhällsuppdrag.
Som registrator kommer du bland annat att arbeta med:
Registrering och diarieföring av handlingar

Post- och ärendehantering

Arkivering och dokumenthantering

Sekretessbedömningar och utlämnande av allmänna handlingar

Support till verksamheten i frågor som rör offentlighet, sekretess och dokumentation

Upprätta hållbara strukturer för registrering.

Om dig
Du har flera års erfarenhet av arbete som registrator från kommunal eller annan offentlig verksamhet. Du har god kännedom om hur en större organisation är uppbyggd och förstår vikten av korrekt och rättssäker hantering av handlingar. Arbetet kräver struktur, noggrannhet och hög integritet. Du är serviceinriktad, trygg i din kompetens och bidrar gärna med nya perspektiv och förbättringsförslag.

Publiceringsdatum
2026-01-22

Övrig information
Uppdraget startar i mars och beräknas pågå till juli 2026. Omfattningen är cirka 60 %. Du utgår från kontoret i Trollhättan med omnejd och du kan arbeta till viss del på distans.

Så ansöker du
Detta är ett konsultuppdrag, du väljer om du vill bli anställd av oss eller fakturera med F-skattsedel. Välkommen med frågor, funderingar och din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7089373-1801026".

Arbetsgivare
View.group Sweden AB (org.nr 556874-9435), https://jobb.viewgroup.se
Trollhättan Järnvägsstation (visa karta)
461 32  TROLLHÄTTAN

Arbetsplats
View Group Interim, Rekrytering & Search

Kontakt
Gitte Frost
gitte.frost@viewgroup.se
0730415124

Jobbnummer
9698613

Prenumerera på jobb från View.group Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos View.group Sweden AB: