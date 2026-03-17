Registrator till kansliavdelningen, vikariat
2026-03-17
Om företaget
På kanslienheten finns Region Blekinges juridiska expertis och det strategiska ledningsansvaret för funktionsområdena juridik, kommunikation och patientnämndens kansli.
Kanslienheten ansvarar för de politiska ärende-och beslutsprocesserna och ger administrativt stöd till den politiska organisationen samt registratur. Inom kanslienheten finns även administrativt stöd till regionråden, regiondirektören och andra tjänstepersoner. Kanslienheten består av kansliavdelningen, kommunikationsavdelningen och patientnämndens kansli.
Om jobbet
Nu söker vi en registrator till vår registratur som under våren och sommaren har möjlighet att arbeta hos oss, inledningsvis ser vi att vikariatet sträcker sig som längst till och med 2026-08-31. Tjänsten kan efter sommaren övergå i en längre anställning. Vi ser gärna att introduktion kan påbörjas relativt omgående.
Som registrator på kansliavdelningen blir du en nyckelfunktion med stort ansvar inom regionens informations- och ärendehantering. Du ansvarar för att hantera inkommande post och handlingar samt säkerställa att dessa registreras och diarieförs korrekt i vårt ärende- och dokumenthanteringssystem. Arbetet innebär ett nära samarbete med regionens registratur och övriga kollegor på kansliet.
Tjänsten utförs på plats i Karlskrona.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Arbeta i registraturen tillsammans med kollegor och hantera inkomna handlingar och post samt besvara ärenden som kommer in till regionens övergripande e-post
- Ge stöd till kollegor från olika verksamheter och svara på frågor kring handlingar, registrering och diarieföring
- Rollen innebär också en nära kontakt med medborgare och politiker
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om dig
Vi söker dig som har relevant utbildning eller erfarenhet inom arkiv- eller registratorsrollen, annan liknande administrativ roll eller annan erfarenhet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Som person har du ett stort intresse för struktur och ordning. Rollen kräver hög noggrannhet, god servicekänsla och god kommunikativ förmåga. Du är lösningsorienterad och har förmåga att hantera flera ärenden parallellt samtidigt som du arbetar strukturerat för att slutföra dina arbetsuppgifter. Du kombinerar självständighet och initiativförmåga med ett gott bemötande och en god samarbetsförmåga. Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav. Du är van vid att arbeta i digitala systemstöd och känner dig trygg i att följa etablerade rutiner och arbetssätt.
Det är meriterande att ha god kunskap om lagar som tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen, GDPR samt arkivlagen. Det är också meriterande att ha erfarenhet av liknande roller och att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om regiondirektörens stab
Vår organisation är indelad i sex ansvarsområden och en central stab, regiondirektörens stab. I staben finns samlade resurser för säkerhet, kommunikation och kansli. Här finns ansvaret för att säkerställa och samordna det systematiska säkerhetsarbetet och att skapa förutsättningar för extern och intern kommunikation som bidrar till att organisationens verksamhetsmål uppnås. Inom området finns också ansvaret för Region Blekinges ärende- och dokumenthantering och det administrativa stödet för den politiska organisationen.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Regiondirektörens stab Kontakt
Marcus Kindahl 0728804356 Jobbnummer
9803601