Registrator till kansliavdelningen
2026-04-20
Publiceringsdatum2026-04-20Om företaget
På kanslienheten finns Region Blekinges juridiska expertis och det strategiska ledningsansvaret för funktionsområdena juridik, kommunikation och patientnämndens kansli. Kanslienheten ansvarar för de politiska ärende-och beslutsprocesserna och ger administrativt stöd till den politiska organisationen samt registratur. Inom kanslienheten finns även administrativt stöd till regionråden, regiondirektören och andra tjänstepersoner. Kanslienheten består av kansliavdelningen, kommunikationsavdelningen och patientnämndens kansli.
Om jobbet
Nu söker vi en registrator till vår registratur. Vill du arbeta i en roll där ordning, struktur och samhällsnytta går hand i hand?
Som registrator på kansliavdelningen blir du en nyckelfunktion med stort ansvar inom regionens informations- och ärendehantering. Du ansvarar för att hantera inkommande post och handlingar samt säkerställa att dessa registreras och diarieförs korrekt i vårt ärende- och dokumenthanteringssystem. Arbetet innebär ett nära samarbete med dina kollegor i regionens registratur och övriga kollegor på kansliet.
Tjänsten utförs på plats i Karlskrona.Dina arbetsuppgifter
Arbeta i registraturen tillsammans med kollegor och hantera inkomna handlingar och post samt besvara ärenden som kommer in till regionens övergripande e-post
Ge stöd till kollegor från olika verksamheter och svara på frågor kring handlingar, registrering och diarieföring
Du säkerställer att handlingar registreras korrekt, är sökbara och besvaras enligt gällande lagstiftning
Du arbetar tillsammans med dina kollegor och regionens juridiska funktion för att säkerställa att frågor som rör utlämnande av allmänna handlingar sker korrekt och med likvärdig service enligt offentlighetsprincipen
Rollen innebär också en nära kontakt med medborgare och politiker
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om dig
Vi söker dig som har relevant utbildning eller erfarenhet inom arkiv- eller registratorsrollen, annan liknande administrativ roll eller annan erfarenhet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Som person har du ett stort intresse för struktur och ordning. Rollen kräver hög noggrannhet, god servicekänsla och god kommunikativ förmåga. Du är lösningsorienterad och har förmåga att hantera flera ärenden parallellt samtidigt som du arbetar strukturerat för att slutföra dina arbetsuppgifter. Du kombinerar självständighet och initiativförmåga med ett gott bemötande och en god samarbetsförmåga. Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav. Du är van vid att arbeta i digitala systemstöd och känner dig trygg i att följa etablerade rutiner och arbetssätt.
Det är meriterande att ha god kunskap om lagar som tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen, GDPR samt arkivlagen. Det är också meriterande att ha erfarenhet av liknande roller och att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om regiondirektörens stab
Vår organisation är indelad i sex ansvarsområden och en central stab, regiondirektörens stab. I staben finns samlade resurser för säkerhet, kommunikation och kansli. Här finns ansvaret för att säkerställa och samordna det systematiska säkerhetsarbetet och att skapa förutsättningar för extern och intern kommunikation som bidrar till att organisationens verksamhetsmål uppnås. Inom området finns också ansvaret för Region Blekinges ärende- och dokumenthantering och det administrativa stödet för den politiska organisationen.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Läs mer om Region Blekinge Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081), https://regionblekinge.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
371 85 KARLSKRONA Arbetsplats
Regiondirektörens stab, Region Blekinge Kontakt
Jenny Malmörn 0455-737788 Jobbnummer
9865497