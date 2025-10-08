Registrator till förskoleförvaltningen
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-10-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: Jobba i förskoleförvaltningen - Göteborgs Stad. https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb!Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med samhällsviktiga frågor och bidra till rättssäkerhet och god service? Då kan du vara vår nästa registrator på förskoleförvaltningen. Hos oss får du en viktig roll i att säkerställa en korrekt och effektiv hantering av allmänna handlingar, samtidigt som du är ett viktigt stöd för både medarbetare, chefer och invånare.
Enheten Kansli och analysstöd är en del av avdelningen Styrning och ledning. Vi arbetar med statistik, analys, omvärldsanalys, förvaltningsjuridik, nämndarbete, politiska uppdrag samt registratur och arkiv. Tillsammans med enheterna Fristående verksamheter och tillsyn samt Placering skapar vi förutsättningar för en hållbar och effektiv verksamhet.
Vi söker nu ytterligare en registrator som blir en central del i vår hantering av dokument och ärenden. Du kommer ingå i ett team av registratorer bestående av tre personer. Du kommer bland annat att:
• Registrera och diarieföra inkomna handlingar, både digitalt och fysiskt
• Hantera förvaltningens post och officiella e-brevlåda
• Handlägga och sekretesspröva vid utlämnande av allmänna handlingar till medborgare och media
• Bistå med underlag inför nämndsammanträden, inhämta information från myndigheter och externa aktörer samt sammanställa statistik
• Ge stöd och sakkunskap till förvaltningens medarbetare och chefer i frågor som rör registratur och utlämnande
• Utföra kvalitetskontroller i diarieföringen och bidra till förbättring och utveckling av rutiner inom ärendehantering
• Hålla utbildningar i diarieföring och offentlighetsprincipen för förvaltningens personal
Förvaltningen har nyligen implementerat ett nytt ärendehanteringssystem, Ciceron DoÄ. Du kommer ha en viktig roll i att stötta medarbetare i användningen av systemet och bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet.
Vi arbetar i trevliga lokaler på Gamlestads torg 5 med aktivitetsbaserat arbetssätt och goda kommunikationsmöjligheter. Viss möjlighet till distansarbete finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskole-/universitetsexamen motsvarande minst 180 hp inom exempelvis offentlig förvaltning eller annat som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten, alternativt avslutad gymnasial utbildning i kombination med relevant erfarenhet av arbete med registrering och dokumenthantering i offentlig sektor.
• Goda kunskaper om offentlighets- och sekretesslagstiftning samt tryckfrihetsförordningen
• Vana att arbeta administrativt i digitala system
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med registrering och dokumenthantering i offentlig sektor
• Erfarenhet av Ciceron eller liknande ärendehanteringssystem
Personliga kompetenser
Som person är du noggrann, bryr dig om detaljer och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
Du har ett stort intresse för service och bidrar aktivt till lösningar och ett gott arbetsklimat genom att lyssna, visa intresse och respekt för andra. Du förstår det gemensamma uppdraget och vad de vi är till för behöver och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du är uppmärksam i ditt bemötande, hittar lösningar och vill hjälpa till.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STC281437". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Helena Lindberg helena.lindberg@forskola.goteborg.se 031-367 63 96 Jobbnummer
9547677