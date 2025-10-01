Registrator med arkivariekompetens
Region Stockholm / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du redo att axla en ansvarsfull och utvecklande roll som registrator i Ambulanssjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm? Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Ambulanssjukvårdsnämnden bildas 1 januari 2026 och kommer att ansvara för ambulanssjukvården inom Region Stockholm.
Vi behöver en registrator som ska ansvara för nämndens registratur och arbeta med förvaltningens ärendeprocess och arkiv.Om tjänsten
Som registrator i Ambulanssjukvårdsförvaltningen kommer du att ha en central roll i vår informations- och dokumenthantering. Du kommer att säkerställa att handlingar hanteras korrekt enligt gällande lagar och föreskrifter och tillse att rätt information finns på rätt plats, i rätt tid.
Nämnden och förvaltningen är nya och därmed kommer vår nya registrator ansvara för att bygga upp rutiner och arbetssätt för en rättssäker och korrekt informationshantering. Vidare kommer du aktivt bidra till smarta arbetssätt och smidiga processer för nämnd och förvaltning. Du kommer ha många kontaktytor både inom förvaltningen och i regionen och att utbilda förvaltningens medarbetare i frågor om exempelvis offentlighet och sekretess blir viktigt.
Vi arbetar till stora delar med en helt digitaliserad informationshantering och förtecknar vårt arkiv enligt Region Stockholms verksamhetsbaserade informationsredovisning (VIR).
Vem är du?
Du är strukturerad, noggrann och har god administrativ förmåga. Vi vill att du är serviceinriktad, lösningsfokuserad, ansvarsfull och har förmåga att leverera i tid. Dessutom har du god förmåga att samarbeta, men också att kunna arbeta självständigt och resultatorienterat.
I en delvis ny organisation blir det extra viktigt att du vill arbeta utvecklingsinriktat och skapa goda förutsättningar för ditt eget arbete.
Du är tydlig i din kommunikation och har mycket god förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift. Du är pedagogisk och gillar utbilda andra inom ditt område.
I urvalet av kandidater kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper som lyhördhet och förmåga till gott bemötande.Kvalifikationer
Erfarenhet av registratorsarbete Goda kunskaper om relevant lagstiftning som offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och kommunallagen Erfarenhet av digitala ärende- och dokumenthanteringssystem God datorvana och behärskar Office-paketet väl
Meriterande:
Examination inom området registratur och arkiv Erfarenhet av arbete med arkivfrågor Erfarenhet av arbete i Platina och Visual Arkiv Erfarenhet av ärendehantering i kommun eller region
Erbjudande
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med närhet till nämndens beslut och processer där du kommer att vara en del av en dynamisk och utvecklingsinriktad arbetsplats!
Inom regionen kommer du ha ett stort kontaktnät inom området registratur och arkiv.
Vi har kollektivavtal och med det följer kollektivavtalade försäkringar, tjänstepension och möjlighet till löneväxling. För att du ska kunna ta hand om din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 5 000 kronor samt subventionerad sjukvård i form av kostnadsfri öppensjukvård.
Vi sitter i moderna lokaler i Årsta.
Ansökan och mer information
Låter det här som något för dig ser vi gärna att du söker så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande. För en komplett ansökan bifoga CV och personligt brev. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Per Ryding: per.ryding@regionstockholm.se
AISAB arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Övrig information
Du kan komma att krigsplaceras inom AISAB vid anställning
Om AISAB
AISAB ägs av Region Stockholm och är en viktig del av akutsjukvården i regionen. I våra uppdrag samverkar vi främst med Region Stockholms primärvård, akutsjukvård och SOS Alarm AB för att säkerställa snabbt omhändertagande, god vård och säker transport av sjuka och skadade till rätt vårdnivå. Vi bedriver framgångsrikt även ett prehospitalt träningscenter (KTC) och forskning inom prehospital vård. Tillsammans utvecklar vi ambulanssjukvården! https://aisab.nu/sv-se/jobba-hos-oss
Följ oss gärna i sociala medier! https://www.facebook.com/AISAB.nu/https://www.instagram.com/aisab_ambulanssjukvarden/https://www.linkedin.com/company/27056850
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5517". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Ambulanssjukvården I Storstockholm Ab-Aisab, Hk Jobbnummer
9536178