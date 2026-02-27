Registrator i Solna eller Östersund
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-02-27
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Östersund
, Krokom
, Sundsvall
, Ljusdal
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi söker en ansvarstagande och noggrann registrator som trivs med struktur, kvalitet och service. Du har ett helhetsperspektiv, god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande i kontakten med såväl kollegor som allmänhet.
Om uppdraget
Uppdraget är på heltid för ett konsultuppdrag via Bemannia med start 2026-04-01 och pågår till och med 2026-09-30, med möjlighet till förlängning. Arbetet utförs på plats i antingen Solna eller Östersund. Du kommer att arbeta som konsult och förstärka befintlig registratur i deras operativa arbete.
Dina arbetsuppgifter
Som registrator stöttar du befintlig registratur i det dagliga arbetet och säkerställer en korrekt och rättssäker hantering av kundens ärenden och handlingar. Arbetet omfattar diarieföring, registrering, expediering samt löpande hantering av post och e-post. Du ansvarar även för aktläggning och arkivering samt bistår med utlämnande av handlingar och framtagande av ärendeinformation och statistik.
Daglig postöppning, registrering, diarieföring och expediering
Bevakning av officiell e-postlåda
Aktläggning, arkivering samt framtagande av ärendestatistikPubliceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Diplomerad registrator, registratorsutbildning på högskolenivå eller likvärdig utbildning
Mångårig erfarenhet av att arbeta på statlig myndighet som registrator.
Kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem (exempelvis Public360, W3D3, Platina m.fl.)
Kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och registrators verksamhet och ansvar
Mycket god kunskap om regelverket för diarieföring inom statlig verksamhet.
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdig
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-03-12
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin.bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7307101-1866511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Östersund Centrum (visa karta
)
831 34 ÖSTERSUND Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9768934