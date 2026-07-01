Registrator/Arkivassistent
Degerfors Kommun / Administratörsjobb / Degerfors Visa alla administratörsjobb i Degerfors
2026-07-01
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Degerfors är en industrikommun med cirka 9 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmland och Närke där skogsbygd möter slättlandskap. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 750 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Här finns närhet mellan verksamheter, medborgare och beslutsfattare. Läs mer på www.degerfors.se
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Vi söker nu en registrator/arkivassistent. Tjänsten är placerad på kansliavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen.
Rollen är en viktig stödfunktion och som en naturlig del av arbetet ingår kontakt med kommunens invånare via både e-post och telefon. Tillsammans med dina kollegor på kansliavdelningen bidrar du till att skapa en effektiv och rättssäker hantering av ärenden. Du blir en nyckelperson som ser till att information hanteras på ett strukturerat och transparent sätt.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
• Diarieföring och ärendehantering.
• Hantera begäran om allmänna handlingar samt göra sekretessbedömningar.
• Ansvar för inkommande post och e-post via funktionsbrevlåda.
• Stödja handläggare och andra medarbetare i frågor om dokumenthantering och offentlighetsprincipen.
• Gå igenom och strukturera befintligt fysiskt arkiv
• Upprätta arkivförteckning
• Stötta och hjälpa samtliga förvaltningar kring arkivering och gallring
I rollen kommer det också ingå att ansvara för, och driva arbetet med att på sikt införa E-arkiv i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom administration/arkiv/offentlig förvaltning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Kunskaper i kommunallagen, arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen samt tidigare erfarenhet från arbete i offentlig förvaltning är meriterande.
Som person är du flexibel, strukturerad, noggrann och serviceinriktad. Du är självgående och kan prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är införstådd med att ditt dagliga arbete påverkas av inkommande förfrågningar och förvaltningens behov av diarieföring. Du trivs med att ha en central roll och att samarbeta med andra inom och utom förvaltningen vilket kräver att du har en god samarbetsförmåga och intresse och vilja att hjälpa andra.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 .
Arbetstid: Dagtid.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det genomförs registerkontroll.
Då Degerfors Kommun är en offentlig organisation blir dina ansökningshandlingar offentliga i samband med att du ansöker till en tjänst hos oss. Detta i enlighet med Offentlighets - och sekretesslagen (2009:400).
Detta innebär också att dina ansökningshandlingar kan komma att begäras ut av tredje part. Detta gäller under pågående rekryteringsprocess såväl som efter avslutad process. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7774". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Degerfors Kommun
(org.nr 212000-1934)
Herrgårdsgatan 37 (visa karta
)
693 80 DEGERFORS Arbetsplats
Huvudorganisation: Degerfors kommun Kontakt
Tf. Kanslichef
Anna Bergqvist Livengård anna.bergqvistlivengard@degerfors.se 0586-481 85 Jobbnummer
9986266