Registrator
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2026-07-27
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Inom Livsmiljö Gävle arbetar vi med allt från stadsutveckling och byggande till kultur, fritid och upplevelser – det vi gör påverkar människors vardag, varje dag.
Du blir en del av enheten Verksamhetsstöd, där cirka 18 kollegor arbetar inom bland annat registrering, HR, ekonomi, kommunikation och juridik. Här präglas arbetet av samarbete, kunskapsdelning och utveckling – vi hjälper varandra att lyckas.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vill du ha en central roll i en verksamhet där rättssäkerhet, service och struktur är avgörande?
Som registrator hos oss har du en viktig funktion i den demokratiska processen. Du säkerställer att allmänna handlingar hanteras rättssäkert, effektivt och tillgängligt, samtidigt som du bidrar till att utveckla våra arbetssätt.
Du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat, med stort eget ansvar och många kontaktytor i organisationen.
Det här kommer du bl.annat att göra:
• Registrera och diarieföra handlingar
• Viss hantering av fakturor och faktureringsunderlag
• Hantera utlämnande av allmänna handlingar
• Arbeta med arkiv- och dokumenthantering
• Stötta och vägleda kollegor i frågor om diarieföring och informationshantering
• Introducera och utbilda medarbetare inom området
• Samordna och utveckla rutiner och arbetssätt
• Delta i och driva utvecklingsarbete, exempelvis inom digitalisering
• Hantera inkommande post och e-post tillsammans med kollegorKvalifikationer
Vi söker dig som har en god känsla för struktur och kvalitet, och som trivs i en roll där du både arbetar självständigt och stöttar andra.
Vi ser att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom administration, registratur, arkiv- och informationsvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av registratorsarbete eller likvärdig administrativ roll
• Erfarenhet av ärende- och dokumenthanteringssystem
• Mycket god svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskap om:
• Offentlighets- och sekretesslagen
• Tryckfrihetsförordningen
• Arkivlagen
För att lyckas i rollen
Som registrator hos oss behöver du kunna arbeta strukturerat och självständigt, samtidigt som du har ett gott samarbete med andra och bidrar till verksamhetens kvalitet och utveckling.
• Strukturerad
Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar enligt tydliga processer, håller deadlines och säkerställer att handlingar hanteras korrekt och med hög kvalitet.
• Samarbetsorienterad
Du har ett prestigelöst förhållningssätt och samarbetar väl med andra. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och har fokus på gemensamma mål.
• Initiativtagande och självgående
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, driver ditt arbete framåt och har förmåga att fatta tydliga beslut i ditt dagliga arbete. Du ser vad som behöver göras och agerar.
• Kvalitets- och verksamhetsfokuserad
Du har förståelse för verksamhetens behov och arbetar för att säkerställa god kvalitet i leveransen. Du bidrar till att utveckla arbetssätt som skapar nytta för både verksamheten och de vi är till för.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till öppenhet, rättssäkerhet och god service för invånarna i Gävle. Du blir en del av en organisation i utveckling, där din kompetens tas tillvara och där du har möjlighet att påverka arbetssätt och utveckling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tiilträde efter överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320234". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Kontakt
Vision
Carina Busk Ottosson +4626178313 Jobbnummer
10012121