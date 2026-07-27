Registrator
Folkhälsomyndigheten / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-07-27
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Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Har du erfarenhet av arbete som registrator vid statlig myndighet och kunskaper i förvaltnings-, offentlighet- och sekretesslagstiftning? Då kan du vara den vi söker!
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - läs mer och ansök redan idag!
Vad ska du jobba med?
Som registrator ingår följande arbetsuppgifter:
Öppna och avsluta ärende. Löpande diarieföring och kvalitetskontroll.
Bevaka och hantera myndighetens brevlådor, både digitala och analoga.
Ge stöd och service till verksamheten samt rådgivning i frågor om ärendehantering.
Övriga uppgifter inom registratorsfunktionen, som akthantering och arkivläggning av diarieförda handlingar.
Hantera kontakter med allmänheten, inklusive hantering av begäran och utlämnande av allmänna handlingar.
Vem söker vi?
Du frågar om hjälp och råd utan prestige, likaväl som du gärna hjälper och stödjer dina kollegor inom de områden du känner dig trygg och kvalificerad inom.
Du är säkerhetsmedveten och förstår vikten av att följa rutiner och instruktioner, vilket också ställer krav på din administrativa förmåga.
Krav för anställningen:
För uppdraget relevant utbildningsbakgrund.
Erfarenhet av arbete som registrator statlig myndighet.
Kunskaper i förvaltnings-, offentlighet- och sekretesslagstiftning.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
Goda kunskaper av arbete i ärendehanteringssystem.
Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Microsoft Word.
Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande och noggrannhet. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. För arbetet är det av mycket stor vikt att kunna uttrycka sig väl och korrekt i skrift. Det kan därför bli aktuellt med test av skrivförmågan.
Grundläggande kunskaper i engelska.
Stor vikt läggs vid:
Diplomerad registrator eller högskoleutbildning i ärendehantering.
Vad gör enheten?
Enheten för arkiv och dokumenthantering ansvarar för myndighetens arkiv och registratur och fastställer myndighetens dokumenthanteringsplan. Enheten utreder bevarande och gallring samt ansvarar för myndighetens redovisning av allmänna handlingar genom diarieföring, arkivredovisning inkluderande klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan. Därtill ansvarar även enheten för arkivvården. På enheten finns både registratorer och arkivarier som arbetar tätt ihop även om de huvudsakliga ansvars- och arbetsuppgifterna skiljer sig åt.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-kultur/
Om anställningen
Du kommer att anställas som administratör med placering på vårt kontor i Östersund. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Britt-Marie Larson, telefon 010- 205 25 05.
Fackliga företrädare är för SACO Susanne Fridh, telefon 010-205 23 17, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-07-27Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till befattningen som registrator hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-08-17 via myndighetens webbplats. Arbetsgivarens diarienummer: 01563-2026-2.1.1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkhälsomyndigheten
(org.nr 202100-6545), https://www.folkhalsomyndigheten.se
831 40 ÖSTERSUND Jobbnummer
10012052