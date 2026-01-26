Regionutvecklare Visselblåsarfunktion
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-01-26
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision "det goda livet". På koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Nu söker vi en regionutvecklare med uppdrag att leda arbetet vid den regionala visselblåsarfunktionen - ett uppdrag för dig som vill spela en central roll i att säkerställa att fusk och oegentligheter inom Västra Götalandsregionens verksamheter upptäcks och åtgärdas. Hos oss får du kombinera strategiskt utvecklingsarbete, operativ hantering och bred samverkan för att skapa transparenta och rättssäkra processer.
Ditt uppdrag
Västra Götalandsregionen har en regional visselblåsarfunktionen enligt bestämmelserna i Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Funktionen är organiserad inom Avdelning Juridik vid Koncernkontoret, och hanterar visselblåsningar inom samtliga regionens verksamheter.
Du ska som regionutvecklare leda arbetet vid den regionala visselblåsarfunktionen. I arbetet ingår:
Daglig operativ drift av visselblåsarfunktionen. Hantering av inkomna ärenden, fördelning av ärenden till berörda förvaltningar samt uppföljning av gjorda utredningar.
Bereda underlag till ansvarig styrgrupp för beslut om hantering av visselblåsarärenden.
Strategiskt utvecklingsarbete av visselblåsarfunktionen. Förvalta och utveckla regionala riktlinjer och rutiner för visselblåsarfunktionen, samt utveckla nya arbetssätt och processer
Rapportering och uppföljning till berörda styrelser och nämnder av inkomna visselblåsningar
Utbildning och stöd till lokala utredare i metoder och rapportering
Information, föreläsningar och workshops om visselblåsarfunktionen
Samverkan med andra relevanta aktörer inom regionen samt vid andra myndigheter och organisationer.
Omvärldsbevakning av området
Vad kan vi erbjuda dig?
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans.
Du får möjlighet att arbeta med komplexa projekt som har stor betydelse för samhället tillsammans med andra kompetenta medarbetare inom olika professioner. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp av jurister, dataskyddsombud och regionutvecklare med olika expertområden och mötas av varierande och breda arbetsuppgifter och frågeställningar. Arbetet möjliggör ett kollegialt utbyte och sammanhang för kompetensutveckling
För att lyckas i rollen behöver du:
Du har en akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, ekonomi, juridik eller personalvetenskap, eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
Du har flera års erfarenhet av arbete med granskning och utredning av oegentligheter och felaktigheter inom offentlig verksamhet.
Meriterande är:
Erfarenhet av operativt arbete med visselblåsarfunktion enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.
Erfarenhet av utvecklingsarbete gällande arbetssätt, processer och organisation inom området oegentligheter och fusk.
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Erfarenhet som controller, utredare, revisor eller inom compliance
Erfarenhet av att ta fram och hålla utbildning inom området
Som person har du hög integritet och självständighet samt är initiativrik och drivande. Förutom relevanta kunskaper och förmåga att arbeta effektivt och självständigt ställs höga krav på att du är lyhörd och flexibel. Du arbetar prestigelöst i samarbete med andra och kommunicerar på ett förtroendefullt sätt i olika sammanhang. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift, är ett krav.
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.Publiceringsdatum2026-01-26Övrig information
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Du kan även läsa mer i presentation om
