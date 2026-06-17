Regionutvecklare
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-17
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Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Vill du bidra till en rättssäker och hållbar hälso- och sjukvård? Vi söker nu en regionutvecklare till vårt team för fördjupad uppföljning och medicinsk revision.
Vårt uppdrag är att genom fördjupade avtalsuppföljningar säkerställa god patientsäkerhet och kvalitet i den vård som utförs, samt att offentliga medel används korrekt. I uppdraget ingår även att förebygga, upptäcka och motverka välfärdsbrott.
I Västra Götalandsregionen arbetar vi varje dag för att skapa värde för invånare och patienter.
Ditt uppdrag
Uppdraget innebär att arbeta med fördjupad uppföljning och kontroll i syfte att identifiera avvikelser kopplade till patientsäkerhet, kvalitet, oegentligheter och potentiella välfärdsbrott.
Du kommer ingå i ett team som arbetar med att följa upp utförare av hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionens egenregi och privata leverantörer som finansieras med offentliga medel.
Du kommer bland annat att:
genomföra kvalificerade utredningar av misstänkta oegentligheter
analysera vårdleverantörers verksamhet, avtal och ekonomiska flöden
identifiera risker och mönster kopplade till patientsäkerhet och välfärdsbrott
ta fram beslutsunderlag och rapporter till ledning
samverka med andra funktioner och vid behov externa myndigheter bidra till utveckling av arbetssätt
Vad kan vi erbjuda dig?
Ett meningsfullt och utvecklande arbete där du bidrar till att stärka förtroendet för den offentligt finansierade vården. Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av samarbete, engagemang och flexibilitet.
Hos oss får du arbeta i en kunskapsintensiv miljö tillsammans med engagerade kollegor. Västra Götalandsregionen erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling samt en arbetsmiljö som präglas av samarbete och kvalitet.
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans.
För att lyckas i rollen behöver du:
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom ett ämne som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
För tjänsten krävs:
erfarenhet av kvalificerat utrednings- eller analysarbete
erfarenhet av arbete med kontroll, tillsyn eller oegentligheter
god förmåga att analysera komplex information
chefserfarenhet eller erfarenhet av att leda uppdrag
god kunskap om hälso- och sjukvårdssystemet
erfarenhet av att ha arbetat inom eller med avtal utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV) eller lagen om offentlig upphandling (LOU)
god datorvana och är väl förtrogen med Officepaketet samt vanligt förekommande webbverktyg.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete mot välfärdsbrott, ekonomisk brottslighet eller oegentligheter i offentlig sektor
erfarenhet av datadriven analys/uppföljning
erfarenhet av samverkan med myndigheter.
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.Publiceringsdatum2026-06-17Övrig information
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.
Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bergslagsgatan 2 (visa karta
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405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Koncernkontoret Kontakt
Marie Gustafsson marie.e.gustavsson@vgregion.se 0727-297660 Jobbnummer
9968395