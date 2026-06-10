Regionssäljare Mälardalen
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2026-06-10
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Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du en målinriktad person som trivs när det är lite fart och fläkt?
Brinner du för kundmöten och att få möjlighet att påverka ett distrikt med stor potential?
Då kan tjänsten som Regionsäljare på Knutwall Marking Systems AB vara rätt karriärsteg för dig!
Tjänstebeskrivning och erbjudande
Som Regionsäljare på Knutwall Marking Systems blir du en viktig ambassadör och ansiktet utåt för företaget i Stockholm/Mälardalen.
Här ges du chansen att både vårda och utveckla befintliga kunder men framförallt se till att så många nya kunder som möjligt använder sig av märksystem från Knutwall Marking Systems.
Dina kunder återfinns huvudsakligen inom installation- och industrisektorn.
Dina arbetsuppgifter innefattar främst:
• Äga och driva hela försäljningsprocessen från start till mål.
• Skapa långsiktiga kundrelationer och utveckla affärer.
• Arbeta med nykundsbearbetning, merförsäljning och kundvård.
• Ta stort eget ansvar med frihet att planera din vardag.
• Bidra till företagets tillväxt i en central och affärskritisk roll.
• Ansvara för regionens budget och resultat.
Därför vill Du arbeta för Knutwall:
• Stora möjligheter att utvecklas, växa och göra karriär internt.
• Bli en del av ett sammansvetsat team med stark gemenskap och högt engagemang.
• Generöst friskvårdsbidrag på 5 000 kr.
• Förmånsbil ingår i tjänsten.
Personprofil
Vi söker dig som älskar att knyta nya kontakter och som trivs med en hög närvaro ute på fältet för att bygga goda relationer. Vidare tror vi att du drivs av att arbeta i ett entreprenöriell företag som ger mycket frihet under ansvar att planera din vardag och där ditt personliga driv och engagemang värderas högt.
Vi söker dig som stämmer in på följande:
• Tidigare erfarenhet av B2B-försäljning och med fördel erfarenhet av en liknande roll med vana att boka och utföra kundmöten.
• Arbetar strukturerat och målinriktat.
• Stor ansvarskänsla och har en förmåga att arbeta uthålligt.
• B-körkort.
• Vi ser det som meriterande med nätverk, intresse och/eller erfarenhet från branschen.
För denna tjänst kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper. Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som Regionsäljare. Publiceringsdatum2026-06-10Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 8–17 med möjlighet till flex och distansarbete
Plats: Mälardalen
Villkor: Fast och rörlig lön
PerformIQ – rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Jannica Skärvinge på 073-353 75 10. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Företagspresentation
Knutwall Marking Systems AB tillverkar märksystem för installationsbranschen i form av graverade skyltar samt kabel- & ledningsmärkning. Företaget startades på 70-talet men ingår idag i en företagskoncern med drygt 50 anställda. Vi har idag en av Sveriges största gravyrverkstäder med fokus på industriell märkning.
Vi expanderar och ser att fler efterfrågar våra produkter, med korta ledtider och ett personligt bemötande har vi tagit marknadsandelar och ser att vi kommer fortsätta växa. Vi bygger vår organisation och hoppas att du kommer bli en viktig pusselbit som tillsammans gör att vi växer och skapar nya relationer. Läs mer på www.knutwall.eu
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Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Knutwall Marking Systems AB Kontakt
Jannica Skärvinge Jannica.skarvinge@performiq.se Jobbnummer
9956547