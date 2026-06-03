Regionssäljare Finland
Framtiden i Sverige AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-06-03
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eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga upp och utveckla KAMAs försäljning i Finland? Gillar du att resa, träffa kunder och skapa långsiktiga relationer? Då kan du vara den vi söker till rollen som Säljare hos KAMA Fritid.
Om rollen som regionsäljare Finland
Som säljare mot den finska marknaden blir du en viktig kontakt för KAMAs återförsäljare i Finland. Det här är en roll för dig som gillar att prata med människor, bygga relationer och hjälpa kunder att hitta rätt bland produkter inom camping, fritid, förtält och olika reservdelar. Du kommer att arbeta tätt ihop med säljteamet i Jönköping och en kollega i Finland.
Du kommer att ha daglig kontakt med finska återförsäljare via telefon, mail och teams. I tjänsten ingår även resor till Finland med fokus på att besöka och bygga relationer med återförsäljare och leverantörer.
Du är också delaktig i arbete med kampanjer samt förberedelser inför mässor och events. Rollen är varierad och passar dig som gillar sälj, struktur och ett socialt arbete där relationen till kunden är i centrum.
I arbetsuppgifterna ingår exempelvis:
Besöka återförsäljare och presentera nyheter, kampanjer och lösningar
Följa upp kunder, bygga starka relationer och utveckla återförsäljarnätet
Genomföra produktutbildningar och kundevent
Delta på mässor i Finland och övriga Europa
Planera kampanjer och aktiviteter tillsammans med kollegor i Sverige och Finland
Utveckla KAMA-butiker tillsammans med säljkollegor och leverantörer
Bidra till ökad försäljning av tekniska produkter som förtält, campingutrustning och tillbehör
Du planerar och genomför kundbesök runtom i Finland, både självständigt och tillsammans med kollegor eller leverantörer och bygger långsiktiga relationer med återförsäljare.
Vi söker dig med:
För att lyckas i rollen behöver du vara en relationsskapare som gillar att ta ansvar och vågar driva affären framåt. Du är social, affärsmässig och trygg i att representera ett företag i möten med både kunder och leverantörer. Du tycker om ett varierande jobb med både resor och kontorsdagar och motiveras av att skapa resultat.
Skallkrav
Finska flytande i tal & skrift
Mycket god svenska & engelska
B-körkort
Meriterande är erfarenhet av försäljning, detaljhandel eller branscher som bil, bygg, sport eller liknande. Även ett intresse för teknik och/eller fritidsliv är meriterande. Kunskaper i tyska är också ett plus.
Du erbjuds
En spännande roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka
Produktutbildning hos våra huvudleverantörer (Isabella, Thule, Dometic m.fl.)
Ett engagerat team med stöttande kollegor i både Sverige och Finland
Ett varierat arbete med resor, kundbesök, events och mässor
Goda utvecklingsmöjligheter i en växande organisation
Om KAMA Fritid
KAMA Fritid är en ledande distributör av tillbehör för husvagns- och husbilsmarknaden. Vi är en del av KABE-koncernen och samarbetar med starka varumärken som Thule, Dometic och Isabella. Med huvudkontor i Jönköping, säljkontor i Vantaa samt ett brett nätverk av återförsäljare i Norden, arbetar vi för att ge våra kunder marknadens bästa sortiment och service.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du att bli direktanställd hos KAMA Fritid. Publiceringsdatum2026-06-03Anställningsvillkor
Placeringsort: Östergötland med möjlighet att resa till kontoret i Jönköping/Finland
Omfattning: Heltid
Resor: Regelbundet i Finland, samt mässor i Norden och Europa
Start: Enligt överenskommelse
Vi går igenom ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52708_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
580 02 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Clara Albinsson clara.a@framtiden.com Jobbnummer
9944087