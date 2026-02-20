Regionsansvarig Kökssäljare
2026-02-20
VasaKök söker: Säljande Regionsansvarig person med entreprenörsandaPubliceringsdatum2026-02-20Om företaget
VasaKök är ett ungt och växande företag med stora ambitioner. Vi verkar på en traditionell marknad - kök och köksrenoveringar - men med ett tydligt mål: att förnya och utveckla branschen. Vi arbetar med allt från mindre uppdrag till kompletta köksrenoveringar, alltid med kundens behov i fokus.
Nu söker vi dig som vill vara med på resan och etablera VasaKök i din region.
Vem är du?
Vi tror att du:
Är självgående, initiativrik och orädd.
Har livserfarenhet och förmågan att strukturera din vardag.
Gillar att bygga relationer och är duktig på att möta människor.
Har ett affärstänk och ett genuint intresse för försäljning - tidigare säljerfarenhet är meriterande men inte ett krav.
Har körkort.Arbetsuppgifter
Driva försäljningen och etableringen av VasaKök i din region.
Hitta nya kunder, boka och genomföra kundmöten.
Planera och leda små som stora köksprojekt från start till mål.
Ansvara för kundrelationer och representera varumärket på ett professionellt sätt.
Arbeta med frihet under ansvar - du får stort förtroende från huvudkontoret.
Vi erbjuder
Möjligheten att bli en nyckelperson i ett växande företag.
Frihet att styra dina dagar och bygga något eget inom ramarna för VasaKök.
Stöd från huvudkontoret, men utrymme att påverka din roll och ditt arbete.
En kreativ och framåtlutad arbetsmiljö med högt i tak. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: ansokan@vasakok.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SÄLJARE och ORT". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vasakök AB
(org.nr 559425-0150) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Filippa Bergström 0703151136 Jobbnummer
9754466